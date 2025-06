Rimini. Nuove Idee Nuove Imprese: 110 i progetti iscritti all’edizione 2025

-La maggioranza delle idee innovative è nel campo del turismo

-La prima fase formativa è iniziata martedì 10 giugno

Rimini, 16 giugno 2025 – Con l’avvio della prima fase di formazione gratuita, è entrata nel vivo l’edizione 2025 del concorso Nuove Idee Nuove Imprese. Sono 110 i progetti iscritti al percorso e 153 i partecipanti (96 uomini e 57 donne), con un’età che va dai 22 ai 75 anni, a dimostrazione del fatto che le buone idee non hanno età. Il 35% dei progetti è stato presentato da un capogruppo donna, in aumento rispetto al 28% dell’edizione precedente.

La maggior parte dei partecipanti – il 68% – proviene dall’Emilia-Romagna, con la Provincia di Rimini a farla da padrone con 34 partecipanti, seguita da Forlì-Cesena con 25, da Bologna con 19 e da Ravenna con 15. Diciassette gli iscritti che provengono dalla Repubblica di San Marino. A livello di Regioni seguono le Marche, con 9 partecipanti, il Lazio con 6, Puglia, Lombardia e Piemonte con 4, mentre sono siciliani, più precisamente della Provincia di Catania, i due partecipanti che provengono da più lontano.

Il 35% dei partecipanti ha un’età che va dai 25 ai 34 anni, il 21% rientra nella fascia 35-44 anni e il 16% in quella 45-54 anni, mentre il 13% ha dai 18 ai 24 anni.

Dopo diverse edizioni in cui a farla da padrona sono stati i progetti che operano nel campo dei servizi informatici e della produzione di software, in questa edizione tornano protagoniste le idee innovative nel campo del turismo, che rappresentano il 22% del totale. I servizi informatici rappresentano comunque il 15%, così come l’aggregato sanità/istruzione (ricerca scientifica e sviluppo, servizi di assistenza sanitaria e sociale, istruzione, formazione e corsi sportivi e ricreativi). Diversi (7%) anche i progetti che riguardano il commercio e l’e-commerce.

IL PERCORSO FORMATIVO

La prima fase, aperta a tutti gli iscritti, ha preso il via martedì 10 giugno presso il Campus di Rimini dell’Università di Bologna, con una lezione a cura di Ugo Mendes Donelli. Il percorso è pensato per fornire strumenti concreti di orientamento e supporto allo sviluppo dell’idea imprenditoriale.

I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con casi aziendali di successo e ricevere supporto personalizzato da parte di docenti esperti.

Al termine della prima fase, i progetti selezionati potranno accedere alla seconda fase del percorso, focalizzata sulla redazione del business plan.

SOCI – Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Confindustria Romagna, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

MAIN PARTNER E SPONSOR – Oltre alla presenza come main partner di Rivierabanca, l’iniziativa beneficia del sostegno degli sponsor Deloitte & Touche SpA, Gruppo SGR e Studio Skema.

PARTNERS – Nemeni Teneri Capital SG, Dipartimento di Scienze Aziendali Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Cesenalab, Romagna Tech, Arte-Er, Tecnopolo Rimini, Prospectra, Fattor Comune, Adrias Online, Zeitgroup, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Crédit Agricole Italia.

PATROCINI – Comune di Rimini, Alma Mater Studiorum Università di Bologna Campus di Rimini, Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio della Repubblica di San Marino; Segreteria di Stato per il Lavoro della Repubblica di San Marino.

www.nuoveideenuoveimprese.it

www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese/

Ufficio stampa