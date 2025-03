Rimini. Nuove regole per gli spettacoli viaggianti, circhi e parchi divertimento

Questa mattina la 1^ Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole per l’approvazione del nuovo regolamento riguardante gli spettacoli viaggianti, circhi e parchi divertimento. Una proposta che segna un passo significativo verso l’adeguamento alle nuove norme, includendo l’abrogazione del precedente regolamento ormai obsoleto.

Il nuovo regolamento copre tutte le attività spettacolari indicate nell’apposito elenco ministeriale, comprese attrazioni singole, parchi divertimento (tra cui i parchi avventura, acquatico e acquascivolo), complessi di attrazioni minori, spettacoli circensi, teatri viaggianti, spettacoli acrobatici con auto e moto e spettacoli di strada.

Tra le modifiche più significative si evidenzia la procedura per la registrazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante e il rilascio di un codice identificativo, che garantirà una maggiore sicurezza delle attrazioni. Inoltre è stata delegata alla Giunta Comunale l’individuazione delle aree destinate a circhi e spettacoli con auto e moto, in vista della non fruibilità dell’attuale area di via Verenin Grazia, destinata come noto al progetto del nuovo complesso scolastico “Fai Bene”.

Modifiche sostanziali hanno riguardato anche la regolamentazione di una procedura semplificata per il parere di agibilità per eventi con una capienza inferiore a 200 persone, procedura che prima era di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza. Inoltre, sono state accolte le specifiche indicazioni del Servizio Veterinario AUSL per gli spettacoli circensi e altre attività che coinvolgono animali.

Ulteriori modifiche hanno riguardato poi la revisione dell’importo della fideiussione in base al tipo di attrazione e alla qualità dell’area pubblica, nonché la regolamentazione specifica per l’attività di “spettacolo di strada”, recentemente inclusa nell’elenco del Ministero.

Con il nuovo regolamento il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante e circense è adeguato alle leggi attualmente in vigore, garantendo un corretto e sicuro ambiente per il pubblico e gli operatori del settore.

Comune di Rimini