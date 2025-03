Rimini. Nuovi comandanti per la Compagnia dei Carabinieri. Mariachiara Soldano al comando

Nei giorni scorsi, proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Rende (CS), il Capitano Mariachiara Soldano ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Rimini. Originaria della provincia di Foggia, l’Ufficiale ha conseguito, presso l’Università di “Tor Vergata” di Roma, la Laurea in “Giurisprudenza” e la laurea specialistica in “Scienze della sicurezza interna ed esterna” nonché rispettivamente presso l’Università “Roma 3” e presso “l’Università della Calabria” i master di II livello in “Responsabilità della Pubblica Amministrazione e del Pubblico Funzionario” e di “Intelligence”. Nel 2010 ha iniziato la frequenza del 192° corso per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, dapprima presso l’Accademia Militare di Modena e successivamente alla Scuola Ufficiali in Roma. Promosso Tenente nel 2014, al termine del periodo di formazione è stato destinato alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri quale Comandante di Plotone. Nel 2016 è stato trasferito in Sicilia alla Compagnia Carabinieri di Modica (RG), quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, incarico che ha retto fino ad Ottobre 2017, allorquando ha assunto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa ove ha retto altresì in sede vacante il Comando della Compagnia. In tale ambito territoriale, con un’ulteriore parentesi presso il Comando della Compagnia di Vittoria retto anch’esso in sede vacante, ha potuto così ampliare la sua esperienza e formazione professionale in un territorio complesso e contraddistinto sia da insidiosi fenomeni criminali di tipo organizzato che da conclamate manifestazioni di devianza giovanile. Dal 2020 al 2024 ha svolto l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Rende (CS). È stata la prima donna ad assumere, in Calabria, il comando di una Compagnia Carabinieri. La significativa esperienza, già maturata nel corso dei pregressi impegni professionali in territori particolarmente sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, costituisce la base da cui partire per operare al meglio in un territorio quale quello Riminese. Ulteriore nuovo innesto è stato quello del Tenente Daniele Mangerini (prossimo Capitano) il quale, proveniente dal Nucleo Investigativo di Bologna, da qualche giorno ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Novafeltria. Lo stesso, originario della provincia di Brescia, ha conseguito presso l’Università di Firenze la laurea in Scienze Politiche – Operatore per la Sicurezza Sociale. Nel 2017 ha iniziato la frequenza del 58° corso Ufficiali del Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri. Nel 2018, al termine del periodo di formazione, è stato destinato al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Massafra (TA), territorio anche questo sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché dei fenomeni criminali di tipo organizzato. Nel 2021 è stato trasferito al Nucleo Investigativo di Bologna, quale Comandante della Sezione “EPPO” (European Public Prosecutor’s Office; meglio conosciuta come Procura Europea), organismo deputato ad indagare i reati in danno del bilancio dell’Unione Europea quali le frodi, la corruzione ed il riciclaggio, consentendogli di ampliare la propria esperienza professionale in una materia particolarmente tecnica e complessa. Inoltre, lo stesso ha operato in passato nel 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania” ed annovera molteplici partecipazioni a missioni di pace internazionali (Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo e Gibuti, ove si è occupato della sicurezza delle sedi diplomatiche a rischio e della formazione delle forze di polizia locali). Infine, proveniente dalla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, il Sottotenente Andrea LEZZI è stato destinato al Comando della Tenenza Carabinieri di Cattolica. Originario della provincia di Lecce, ha conseguito presso l’Università “Tor Vergata” in Roma la Laurea triennale in “Scienze Giuridiche della Sicurezza” ed in seguito, presso l’Università “Niccolò Cusano”, la Laurea magistrale in Giurisprudenza nonché un Master in Relazioni Internazionali. Lo stesso, nel 2012 ha frequentato il 2° corso triennale Marescialli dell’Arma per essere prima assegnato nel 2015 alla Stazione Carabinieri di Milano – Porta Garibaldi per poi, nel 2021, assumere il Comando della Stazione Carabinieri di Lula (NU), territorio sito in un’area particolarmente impervia della zona centrale della Sardegna, contraddistinto da un complesso ed ostile tessuto sociale, ove ha potuto ampliare e diversificare la sua esperienza professionale. Nel Settembre 2022 è stato promosso Sottotenente, iniziando quindi la frequenza del 5° corso applicativo biennale presso la Scuola Ufficiali in Roma. Nella giornata di ieri, i suddetti neo Comandanti sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale di Rimini, Col. Ruggero Gerardo RUGGE, che nell’occasione ha rivolto loro un sentito “in bocca al lupo” per i nuovi rispettivi incarichi. Nei prossimi giorni, i citati Ufficiali avranno modo di presentarsi per i saluti di rito anche alle varie Autorità civili e militari della Provincia.

Carabinieri Rimini