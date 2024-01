Rimini. Nuovi sviluppi nel caso del delitto di Pierina e dell’incidente di suo figlio Giuliano

Un video precedentemente sconosciuto è emerso, ma questa volta non riguarda l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre in via del Cicliamino. Invece, il video è legato all’incidente che ha coinvolto il figlio di Pierina, Giuliano, la mattina presto del 7 maggio. In quell’occasione, Giuliano è rimasto gravemente ferito mentre stava dirigendosi al lavoro in bicicletta.

Il video, registrato da una telecamera di sicurezza pubblica situata nelle vicinanze del luogo dell’incidente, mostra chiaramente un furgone bianco o, forse, una jeep, che si allontana dal luogo dell’accaduto. L’orario del video è compatibile con quello dell’incidente, avvenuto alle 5:20 del mattino.

Secondo quanto affermato dal medico legale, sembra che Giuliano sia stato colpito proprio dallo specchietto di un veicolo alto. Questo nuovo elemento potrebbe gettare luce sull’incidente che ha causato gravi danni al figlio di Pierina, aprendo nuove prospettive investigative per risolvere il caso.