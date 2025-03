Rimini, nuovo ecografo per il Pronto Soccorso: cerimonia di consegna il 29 marzo

Un nuovo ecografo arricchirà le dotazioni del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza dell’ospedale Infermi di Rimini. La cerimonia di ringraziamento per la donazione si terrà venerdì 29 marzo alle ore 11:30, alla presenza del Consigliere Segretario dell’Assemblea legislativa Paolo Trande, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna.

Un’importante donazione per la sanità riminese

Il dispositivo è stato donato dall’associazione “Rimini per tutti”, un gesto di grande valore che contribuirà a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria. L’ultrasonografia in medicina d’urgenza è infatti un supporto essenziale per diagnosi rapide e trattamenti tempestivi, soprattutto nei casi di trauma in cui il fattore tempo è determinante.

L’importanza dell’ecografia in pronto soccorso

“L’ecografia in medicina d’urgenza permette valutazioni più rapide e precise, migliorando l’efficacia dei trattamenti”, ha spiegato Paolo Trande, sottolineando l’importanza della donazione per il Servizio Sanitario Regionale.

La Regione Emilia-Romagna continua a puntare sulla modernizzazione delle strutture ospedaliere, garantendo ai cittadini un’assistenza sempre più efficiente e sicura.