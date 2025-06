Rimini. Nuovo marciapiede Via Coriano/via Metauro: più spazio a pedoni e ciclisti

Nel corso dell’ultima seduta di giunta, è stato approvato il progetto esecutivo per la sistemazione di via Coriano e via Metauro, un intervento che punta a riqualificare una zona già interessata negli scorsi anni da importanti trasformazioni infrastrutturali, come la rotatoria sull’intersezione con la SS16 e il sottopasso ciclopedonale realizzati da Società Autostrade.

Con questo nuovo intervento, il Comune completa l’opera migliorando in particolare la mobilità lenta, la sicurezza e la vivibilità quotidiana per chi abita o transita in quell’area. Il progetto, in particolare, porterà alla realizzazione di un nuovo marciapiede pedonale e ciclabile sul lato monte di via Metauro. Verrà inoltre completamente rialzata l’intersezione tra via Metauro e via Volturno, trasformandola in un dosso per rallentare il traffico e garantire attraversamenti più sicuri. Anche l’illuminazione pubblica sarà potenziata, con nuovi lampioni lungo via Coriano, nella zona della rotatoria e nell’area parcheggio, per migliorare la visibilità nelle ore serali e notturne.

In parallelo, il parcheggio presente su via Coriano sarà ampliato e riasfaltato, con l’aggiunta di dieci nuovi posti auto e la sistemazione degli spazi anche per i motorini. Verranno installati dissuasori per evitare svolte pericolose e vietate. La segnaletica orizzontale e verticale sarà completamente rivista, con l’inserimento di nuovi attraversamenti ciclopedonali, percorsi tattili per ipovedenti e nuove regole di precedenza per garantire maggiore fluidità e sicurezza.

Il progetto, dal valore complessivo di 130mila euro e finanziato con risorse comunali, prevede anche la posa dei cavidotti per future reti di fibra ottica e ulteriori impianti di illuminazione, non inclusi però nell’appalto attuale. La durata dei lavori è stimata in circa due mesi.

“Il progetto è frutto di un percorso di ascolto e dialogo costante con cittadini e residenti – è il commento dell’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità del comune di Rimini, Mattia Morolli –. Parliamo di una zona che ha dovuto convivere con cantieri e cambiamenti importanti, e dove c’era la necessità di intervenire per migliorare sicurezza, accessibilità e qualità urbana. Con questi lavori vogliamo dare una risposta concreta a chi vive e attraversa quotidianamente quest’area che sta cambiando pelle grazie a un ‘ridisegno’ più sicuro, funzionale e allineato con le esigenze dei residenti”.

Comune di Rimini