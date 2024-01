Rimini. Nuovo piano dell’arenile: presentazione agli ordini professionali e tre incontri pubblici aperti alla cittadinanza

Con l’incontro di ieri tra l’Amministrazione e la rete dei professionisti, è iniziato il processo di presentazione alla città del nuovo piano per la spiaggia, conosciuto come piano dell’arenile, che mira a rigenerare e innovare l’area. Questo strumento urbanistico è strettamente legato al concept e alla realizzazione del progetto Parco del Mare.

Gli obiettivi chiave del nuovo piano dell’arenile sono migliorare la qualità architettonica attraverso il rinnovamento delle strutture e la riduzione delle superfici, incrementare l’accessibilità delle spiagge, mantenere il numero e la posizione delle concessioni esistenti, potenziare le connessioni visive tra la spiaggia e il Parco del Mare, e migliorare la resilienza e la sostenibilità ambientale della fascia costiera.

Due elementi altamente innovativi di questa pianificazione sono la connessione tra lungomare e spiaggia, e l’attenzione particolare ai cambiamenti climatici e al paesaggio circostante. In particolare, il piano prevede la creazione di percorsi e piazze per facilitare l’accesso al mare e rafforzare la connessione tra l’arenile e l’infrastruttura verde urbana. Per quanto riguarda la salvaguardia ambientale, le nuove strutture edilizie saranno integrate con interventi appositi per mitigare il rischio dell’ingressione marina. Inoltre, è previsto anche il possibile aumento dell’altezza delle strutture pubbliche sulla spiaggia per garantire la sicurezza, basandosi su studi idraulici sui cambiamenti climatici con proiezione al 2050.

Dopo la pubblicazione sul BUR e sul sito del Comune di Rimini avvenuta il 3 gennaio scorso, sono partiti i termini per le osservazioni al piano da parte dei cittadini, che si potranno presentare fino al 4 marzo 2024. Un iter che sarà accompagnato da tre incontri pubblici, rivolti alla cittadinanza, previsti per:

-domani, mercoledì 17 gennaio alle ore 17 – per i cittadini dell’area Rimini Nord – nella Sala Oratorio (Parrocchia S. Maria a Mare), in Piazza Pascoli a Viserba;

-martedì 30 gennaio alle ore 17 – per i cittadini dell’area Rimini Sud – nel Palazzo del Turismo, Piazzale Fellini, 3 – Rimini;

-venerdì 9 febbraio alle ore 17 – per i cittadini dell’area di San Giuliano Mare – (sede da definire).

“Apriamo questo momento di confronto con la cittadinanza nella consapevolezza che abbiamo tra le mani una grande opportunità per far fare il vero salto di qualità alla nostra spiaggia – commenta l’assessora alla pianificazione del territorio e al Demanio Roberta Frisoni – Presentiamo ai professionisti, agli operatori, ai cittadini, una proposta che sappiamo essere frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto anche gli altri enti competenti sulla pianificazione dell’arenile, che si contraddistingue perché persegue obiettivi sicuramente ambiziosi, ma che sono a portata di mano, attuabili, fattibili. Il piano dell’arenile può davvero rappresentare un motore per l’innovazione della fascia turistica, nel solco di una spiaggia accogliente, sostenibile e inclusiva”.

Per partecipare agli incontri è prevista, per motivi organizzativi, la compilazione del form nella pagina web: bit.ly/piano-arenile.

Tutte le informazioni, gli elaborati e i moduli per le richieste sono comunque consultabili anche al seguente link, sul sito web del Comune di Rimini https://bit.ly/PianoArenileComuneRimini