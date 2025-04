Rimini, nuovo reality “No stress room” trasforma un hotel in una stanza della rabbia

Rimini – Dopo le iniziative che hanno coinvolto coppie filmate 24 ore su 24 e sfide di resistenza per streamer, uno degli ultimi progetti dell’Stupido Hotel di Rimini prevede la chiusura definitiva della struttura in una forma rivisitata. L’albergo, gestito da Fabio Siva, lancerà un nuovo format chiamato “No stress room”, che inaugurerà il 15 giugno e invita i partecipanti a sfogare le proprie emozioni attraverso un’attività di distruzione controllata.

Il progetto si svolgerà all’interno di una stanza appositamente allestita, dove 12 concorrenti (sei coppie) saranno equipaggiati con casco e mazza per rompere oggetti come mobili, piatti e televisori, senza però danneggiare i muri. Siva definisce l’attività come una “Rage Room con una storia”, pensata per aiutare le persone a liberare tensioni e ritrovare equilibrio interiore, sostenendo che “si rompe per guarire”. La manifestazione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Siva Show, accompagnata da un esperimento sociale che mira anche a coinvolgere il pubblico a casa.

Per partecipare, gli interessati devono commentare il video dedicato sul canale, e tra i partecipanti sarà estratto un gettone di 5.000 euro come premio. L’obiettivo è trasmettere un messaggio positivo, sottolineando che sfogarsi è un gesto naturale e benefico, e che anche in un’epoca di alta connessione e produttività, il bisogno di espressione emotiva non va sottovalutato.

Fabio Siva ha annunciato anche l’intenzione di coinvolgere psicologi e terapeuti per sviluppare un progetto che possa contribuire alla prevenzione del burnout, sottolineando il motto “Meglio rompere una sedia che rompersi dentro”. La trasformazione dell’albergo rappresenta un esempio di come il divertimento possa essere collegato a pratiche di benessere psicologico, con un format che combina intrattenimento e riflessione.