Rimini. Nuovo stadio: esito positivo della Conferenza dei Servizi

E’ stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Rimini, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi preliminare sul documento di fattibilità e proposta di realizzazione del nuovo stadio di calcio della città di Rimini mediante ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dell’impianto ‘Romeo Neri’.

Dopo avere acquisito i pareri di tutti gli enti e gli organismi preposti, la Conferenza di Servizi preliminare ha espresso valutazione positiva con prescrizioni da assolvere nella successiva fase 2 del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Sulla base di questo esito, nei prossimi giorni la Giunta comunale adotterà la dichiarazione di Pubblico Interesse sul progetto, che consentirà a settembre l’approvazione in Consiglio Comunale per l’inserimento dello stesso negli atti di pianificazione comunale (Piano Opere Pubbliche e DUP).

“Un altro importante e necessario step, questa volta tecnico, nel percorso di rilancio e rigenerazione del ‘Neri’ come impianto per il calcio -è la dichiarazione del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad-. Desidero ringraziare l’ingegnere Chiara Fravisini, tutti i funzionari comunali coinvolti in questi mesi nell’analisi tecnico/amministrativa della proposta, e tutti i soggetti che hanno espresso la loro valutazione in Conferenza dei Servizi. Il parere positivo non era certo scontato: adesso, grazie anche a questo, dovremo approvare la dichiarazione di Pubblico Interesse che darà il via vero e proprio alla fase progettuale. Sono abituato a stare con i piedi per terra, tanto più su un argomento che, in passato, troppe volte ha visto trasformarsi i sogni e le promesse in delusioni. Ma certamente ancorare da subito la fattibilità a valutazioni precise dà sostanza e gambe a quello che vogliamo diventi realtà”.

Comune di Rimini