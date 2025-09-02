Rimini, oggi alle ore 15 l’ultimo saluto a Vittorio Chiari nella Chiesa della Riconciliazione. Era il “padre” dei grandi store Expert

oggi, martedì 2 settembre, alle 15, funerali a Rimini di Vittorio Chiari, 91 anni: dagli esordi a Novafeltria ai grandi store Expert. Dopo la cerimonia, trasferimento al cimitero di Secchiano.
Domani, martedì 2 settembre, alle 15, la Chiesa della Riconciliazione in via della Fiera ospiterà i funerali di Vittorio Chiari, 91 anni.
Storico imprenditore dell’elettronica e degli elettrodomestici, dal primo negozio nella sua Novafeltria è arrivato ai grandi store Expert di Rimini, punto di riferimento per generazioni di riminesi.
Si è spento venerdì scorso. Al termine della cerimonia è previsto il trasferimento al cimitero di Secchiano.