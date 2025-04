Rimini. Oggi in edicola, 3 luglio 2024

Oggi in edicola, 3 luglio 2024

Delitto Paganelli, Manuela e Valeria se le danno in diretta

E’ il tardo pomeriggio di martedì 2 luglio in via del Ciclamino a Rimini. Due troupe, una di Mediaset, l’altra della Rai, sono lì per un sopralluogo sulla scena del crimine. I giornalisti della tv di stato intercettano Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa la sera del 3 ottobre 2023. Lì vicino passano Louis Dassilva, unico indagato al momento, e la moglie Valeria Bartolucci. Tra Dassilva e Bianchi c’è stata una relazione sentimentale. La provocazione a parole è partita da Bartolucci, ma Bianchi non si è fatta pregare per una risposta a tono. Poi la situazione è precipitata e Dassilva ha dovuto prendere di peso la moglie e portarla via. Il tutto in diretta su Rai1 (Corriere della sera, ilCarlino, Corriere Romagna)

Coordinamento dei comitati, la risposta dell’amministrazione

Dopo la presa di posizione del coordinamenti dei comitati civici, delusi dall’esito dell’incontro avuto nei giorni scorsi con il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e gli assessori Mattia Morolli e Juri Magrini, arriva la risposta da parte dell’amministrazione. Tra le richieste dei comitati la reintroduzione dei quartieri e la soluzione al problema della viabilità a ridosso del centro storico, su cui pesa la pedonalizzazione del ponte di Tiberio e le conseguenti modifiche alla circolazione. Per l’amministrazione “la realtà dei fatti è tutt’altra”. “Durante il colloquio è stato spiegato come un tema così complesso non si risolve tirando una riga sulla mappa a unire due sponde del Marecchia con un ponte che sfonderebbe nel mezzo il quartiere residenziale dell’Ina Casa”. Il sindaco ha poi scritto una lettera ai comitati (BuongiornoRimini, Corriere).

Paura al grattacielo

La zuffa tra le due comitive, una di italiani l’altra di magrebini, si è scatenata nella notte tra lunedì e martedì. Non è chiara l’origine, potrebbe trattarsi di un tentativo di rapina, ma saranno le indagini dei carabinieri a fare luce su questo. Si sa che se le sono date a suon di calci e pugni, si sono lanciati contro bottiglie e sassi. Ha avuto la peggio uno dei nordafricani, in pronto soccorso con diverse ferite e una prognosi di 15 giorni. Arrestati gli italiani, due uomini senza fissa dimora e una donna originaria di Bologna, per resistenza a pubblico ufficiale, false attestazione a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità (ilCarlino, Corriere).

Camilla telefona ai genitori

La 14enne Camilla Suozzi è sparita da Pianoro, nel bolognese, il 22 giugno. Diverse segnalazioni la posizionavano, in maniera ritenuta affidabile, a Rimini nella giornata di sabato ed è qui che nei giorni scorsi sono arrivati i suoi genitori. Nelle ultime ore, proprio mentre la famiglia era già a Rimini, Camilla ha telefonato dicendo di essere su un treno diretto a Venezia (ilCarlino, Corriere).

E’ morto Ermanno Vichi

Aveva 82 anni, è morto dopo una breve malattia. Inizia la sua carriera politica nel 1975 come consigliere comunale eletto con la Dc, passa in regione, poi è il primo presidente della neonata provincia di Rimini. Fa anche un breve passaggio alla Camera dei deputati, con l’Ulivo, in quota Margherita (ilCarlino, Corriere). “Felpato, acutissimo, riservato al limite dell’ossessione”, scrive Andrea Barnabè sul Carlino, definendolo democristiano “fino al midollo”.

Si avvicina la Notte Rosa

Le camere in riviera per il prossimo lungo week end, quello del capodanno dell’estate, sono già prenotate al 90%. Da Comacchio a Cattolica saranno 120 gli eventi che si susseguiranno in tre giorni, dalla sera del venerdì a quella della domenica (ilCarlino, Corriere). “Meglio i 4 stelle che i i 3 stelle, per ora. Le prenotazioni continuano ad arrivare. Siamo soddisfatti”, commenta Patrizia Ribaldis di Federalberghi (ilCarlino).

Mucillagini, la burrasca fa bene

Ieri mattina, dopo la burrasca, le alghe melmose si erano allontanate dalla riva, lasciando ai turisti acque limpide. Poi, però, al pomeriggio, la mucillagine è tornata ad intorpidire il tutto. Per ora, “fin qui nessuno ha disdetto la vacanza a Rimini o l’ha interrotta per via delle mucillagini. Siamo molto sereni. La gente sa che è un fenomeno naturale e provvisorio”, spiega Patrizia Rinaldis di Federalberghi (ilCarlino).

Onoranze funebri Taffo apre a Rimini

Le pompe funebri più famose d’Italia non avranno problemi di personale. Sono state infatti “circa 300 le domande di lavoro in due settimane di annunci”. “Siamo un’azienda giovane e in espansione, conosciuta in tutta Italia. Alle persone piace sapere di lavorare in un luogo in cui possono crescere, in un ambiente sereno e all’avanguardia”, spiega il manager Emanuele Romagnoli. L’agenzia aprirà in piazza Mazzini (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Far west ai piedi del grattacielo | Rissa sul luogo del delitto

CorriereRomagna: Botte in via del Ciclamino tra le due donne di Dassilva | Notte Rosa tutti in pista

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 in fiera ‘Ginnastica in festa’

Fino alle 23 in centro storico Rimini shopping night

Dalle 15 a piazzale Kennedy ‘Rds 100% grandi successi’ con Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, dalle 22 djset

Alle 17 al cinema Tiberio il film Samad di Marco Santarelli

Alle 18 al Canevone ricordo di Carlo Zinelli nel cinquantenario della scomparsa nell’incontro ‘Disegno dunque sono’ con Lorenza Roverato, Cristina Cuttica, Simone Zinelli, Andrea Losavio (Biennale del disegno)

Dalle 18 al mercato coperto “La megneda”

Dalle 18,30 al parco Rodari di Santa Giustina ‘Tuttinpiazza’

Dalle 21 nel cortile della biblioteca Gambalunga la rassegna letteraria ‘In absentia’ dedicata a Louis Ferdinand Celine, Ezra Pound, Alfredo Panzini con Alessandro Agnoletti e Alfiero Mariotti

Alle 21 alla Corte degli agostiniani talk sulla storia dell’hip hop in Romagna con Fabio Abagnato e Claudio Cecchetto

Alle 21 dal Visitor center Rimini partenza della visita guidata ‘C’era una volta il Cinema, tour felliniano’

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘Booliron: hip-hop in riviera’ di Francesco Figliola

Alle 21,30 al lapidario del museo Tonini spettacolo di burattini ‘Magicherie’ con Combriccola dei Lillupuziani

Alle 21,30 in piazzale Ceccarini a Riccione ‘Hot corn awards’, l’attore Vinicio Marchioni introdurrà la proiezione di ‘Grazie ragazzi’ di Riccardo Milani (Cinè)

Alle 21,30 al parco del sole di Misano musica da ballo con i maestri Andrea e Nicole

Dalle 19 a viale Matteotti a Cattolica ‘La via delle meraviglie’ (mercatini vintage e d’antiquariato, esposizione di artisti locali, pittori e illustratori)

Alle 21 all’hotel Lungomare di Cattolica Lora Guerra ricorda il marito Tonino con poesie recitate dallo scrittore Mario Rossi

Alle 21,30 al parco Panzini di Bellaria musica e lettura con a tema il sogno con la Bma Young Orchestra