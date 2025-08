Rimini, ogni mercoledì e venerdì sera il centro storico si trasforma tra shopping, musei, musica, mercatini e cultura

L’estate nel cuore della città si accende ogni mercoledì e venerdì sera con un ricco calendario di eventi che coinvolgono musei, mercatini, shopping serale, laboratori per bambini, musica e gastronomia. Un’iniziativa che invita cittadini e turisti a vivere il centro storico in una veste suggestiva e dinamica, tra aperture straordinarie, spettacoli e visite guidate.

Shopping, arte e gastronomia il mercoledì

Ogni mercoledì sera la Rimini Shopping Night anima le vie del centro con negozi aperti fino a tardi, accompagnati da intrattenimenti musicali, proposte gastronomiche e iniziative culturali. In Piazza Cavour si svolge “I Ricordi in Soffitta”, un mercatino dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni che possono esporre e scambiare giocattoli e oggetti legati all’infanzia.

A rendere ancora più magica la serata ci pensa il ponte di Tiberio, protagonista dell’iniziativa Marinando, che consente di navigare sotto le sue antiche arcate. Sempre mercoledì 6 agosto torna anche Innamorati di Borgo Marina, che trasforma Piazza Ferrari in un grande palco all’aperto con spettacoli itineranti, giochi e magie per tutta la famiglia.

In Piazza Tre Martiri spazio invece alla creatività con Artigiani al Centro By Night, il mercatino serale di artigianato artistico e design. Al Mercato Coperto si rinnova l’appuntamento con La Magnèda, evento gastronomico che permette di degustare piatti realizzati con prodotti freschi a chilometro zero.

La serata si completa con la proiezione del film A Complete Unknown alla Corte degli Agostiniani, il Silent Book Party “Tondelliana” al bagno n.1 di Rivabella e la rassegna Ogni donna, una storia al lapidario del Museo della Città, che propone la presentazione del libro “Franca Ongaro Basaglia. Saggi e testimonianze”.

Sempre mercoledì, alle 21 nella corte della Biblioteca Gambalunga (leggi qui), si tiene la presentazione del romanzo “L’ombra della Sindone” di Edoardo Crisafulli, accompagnato da Rosita Copioli, Alessandro Giovanardi e le letture di Andrea Argentieri e Flavia Bakiu.

Venerdì: tra musei serali e mercatini di antiquariato

Il venerdì sera il centro storico prosegue con la sua vivacità: i Musei Comunali restano aperti fino alle 23, mentre Piazza Cavour ospita Venerdì sera in centro, il tradizionale mercatino estivo ricco di oggetti d’arte, modernariato, collezionismo e artigianato.

Anche sul fronte culturale il venerdì è denso di appuntamenti: da non perdere le visite guidate alla Domus del Chirurgo, con il suo straordinario strumentario medico di epoca romana, e gli approfondimenti tematici come 5 Passi nell’Arte, percorso dedicato alla scoperta del Borgo San Giuliano, con la guida di Michela Cesarini, storica dell’arte.

Speciali visite guidate settimanali

Mercoledì 6 agosto spazio anche a Notturno d’arte, un tour speciale alla scoperta della Chiesa dei Servi di Maria e delle architetture barocche della città, sempre a cura di Discover Rimini. Venerdì 8 agosto, invece, il percorso guidato si concentra sul Borgo San Giuliano, tra cultura popolare, spirito felliniano e suggestioni religiose.

Domenica 10 agosto sarà la volta dell’approfondimento archeologico con Alla scoperta della Rimini sotterranea, un tour che tocca la Domus del Chirurgo e gli scavi sotto il Teatro Galli.

Infine, in occasione della Notte di San Lorenzo, proprio il 10 agosto, la Diocesi di Rimini propone un’apertura straordinaria del Tempio Malatestiano, con visita guidata tra arte, filosofia e musica. L’iniziativa, curata da Michela Cesarini e Nevio Genghini, sarà accompagnata dalle voci del Coro “Rosa Malatestiana”.

City tour: le meraviglie di Rimini anche il giovedì e il sabato

Durante tutta la settimana, e in particolare il giovedì, venerdì e sabato, è possibile partecipare ai City Tour “Le Meraviglie di Rimini”, con partenza dall’Ufficio Turistico di Corso d’Augusto, pensati per scoprire in modo coinvolgente e completo il patrimonio storico e artistico della città.

Un programma ricchissimo che trasforma il centro storico di Rimini in un grande palcoscenico a cielo aperto, ideale per vivere la città in modo nuovo e sorprendente, tra cultura, socialità, tradizione e innovazione.