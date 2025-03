Rimini. Oltre 1 milione di euro dal PNRR per la realizzazione di due mense nelle scuole primarie Flavia Casadei e Mario Lodi

Continuano gli investimenti per il miglioramento delle scuole e dei servizi mense, con l’obiettivo di garantire spazi sempre più funzionali e accoglienti per le bambine e i bambini, e per promuovere le politiche della conciliazione vita-lavoro. Nel corso dell’ultima seduta di Giunta, infatti, l’amministrazione comunale ha approvato due progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di due nuove mense scolastiche – che devono essere realizzate entro marzo del prossimo anno – nell’ambito delle risorse del PNRR. L’importo complessivo, nello specifico, è pari a 1.092.000 euro, di cui 840 mila euro da destinare alla scuola primaria Flavia Casadei e 252 mila per la primaria Mario Lodi.

Il primo intervento riguarda la Scuola Primaria Flavia Casadei, situata in via Morri a Viserba, dove è prevista una mensa di 350 metri quadrati pensata per supportare l’estensione del tempo pieno e accogliere un totale di 500 studenti su più turni. L’edificio, in particolare, sarà accessibile dall’ala est della scuola e si articolerà in diverse aree funzionali, e sarà dotato di una sala mensa, ampia e luminosa, caratterizzata da un’unica struttura portante. Un elemento distintivo sarà la presenza di ampie portefinestre, che permetteranno l’accesso diretto al giardino, trasformandolo in un’estensione naturale dell’area mensa e incentivando un utilizzo educativo degli spazi esterni.

Il secondo intervento riguarda la Scuola Primaria Mario Lodi, in via Padulli. Qui verrà realizzata una mensa di 105 metri quadrati destinata a ospitare un massimo di 150 alunni su più turni. L’ampliamento sarà realizzato nel settore est del plesso scolastico, preservando gli accessi esistenti e garantendo un’integrazione armoniosa con l’edificio attuale. Anche in questo caso, la mensa sarà collocata a ridosso del giardino, favorendo una maggiore connessione con gli spazi all’aperto. L’area per la consumazione dei pasti sarà anticipata da una zona dedicata alla pulizia degli alunni, mentre il blocco dei servizi – comprensivo di lavaggio stoviglie e spogliatoi – sarà direttamente collegato all’esterno. La struttura avrà un design moderno e funzionale, con un ampio fronte vetrato che permetterà una costante illuminazione naturale e un rapporto visivo diretto con il verde circostante.

“I vincoli sono rigidi e i tempi stretti, ma le mense scolastiche sono un elemento fondamentale della qualità della vita scolastica, su cui come amministrazione comunale stiamo portando avanti un ampio percorso di investimenti, facendone un piedistallo di questo mandato – è la dichiarazione congiunta della vicesindaca, con delega alle politiche educative, Chiara Bellini, e dell’assessore all’edilizia scolastica, Mattia Morolli –. La scuola, insieme alla vasta gamma di servizi ad essa annessi, riveste un ruolo centrale nella crescista delle ragazze e dei ragazzi, ed è un alleato prezioso per le famiglie, anche in termini pratici, quando si tratta ad esempio di conciliazione tra la vita professionale e quella familiare. Le mense, in questo senso, permettono di venire incontro agli orari dei genitori con il tempo pieno e, al contempo, rappresentano un’importante occasione di svago e aggregazione per le alunne e gli alunni. Il tutto, è stato pensato seguendo gli andamenti demografici di due quartieri, Viserba e Padulli, che sono interessati da nuovi nati e da nuova residenzialità”.

Comune di Rimini