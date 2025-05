Rimini. Oltre 250 a pranzo al Rock Island con la candidata consigliera regionale  Alice Parma e l’eurodeputato Stefano Bonaccini

“Siamo qui, oggi, tutti insieme, a rappresentare un gruppo di amministratori che ha fatto squadra in uno dei periodi più drammatici della storia recente del nostro Paese per affrontare mille battaglie in un momento in cui si chiudevano le scuole, le attività, i nostri ospedali erano messi in crisi da una pressione senza precedenti. Ci sono quelli che erano sindaci nel periodo dei miei due mandati da prima cittadina, come Andrea Gnassi che oggi porta avanti il suo lavoro in Parlamento, Filippo Sacchetti che è segretario provinciale uscente e oggi è alla guida di Santarcangelo, vedo fra il pubblico Stefania Sabba che era prima cittadina di Verucchio e la sindaca di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli. Ci sono assessori e consiglieri di gran parte dei Comuni della provincia. E’ con me, e lo ringrazio di cuore, Stefano Bonaccini, che ha guidato la Regione Emilia-Romagna per anni, facendone un modello non solo in Italia. Siamo tutti insieme a sostenere Michele de Pascale, che è stato a sua volta sindaco a Ravenna e con cui ho lavorato per anni nella Conferenza Territoriale Socio Sanitaria (lui presidente e io vice). C’è William Raffaeli, con cui proprio sulla sanità abbiamo fatto mille battaglie e che è candidato come me consigliere regionale per il Partito Democratico. Siamo tutti qui, con la nostra faccia fra la gente, come è abituato a fare con grande responsabilità chi amministra un territorio. Lo abbiamo fatto ieri, lo facciamo oggi e lo faremo domani, perché le cose si costruiscono e le risposte si danno respirando le comunità e i loro bisogni ogni giorno. Chiedo quindi uno sforzo importante a tutti voi e alla nostra provincia, quello di sostenerci in questa sfida non al buio, ma ricordando il tanto lavoro fatto che siamo ben consci andrà completato: la credibilità della nostra generazione ce la siamo costruita e conquistata sul campo, da sindache e sindaci giovani e non, con una storia e un impegno comune. Siamo a Rimini, una città antifascista e dei diritti, il diritto innanzitutto a una sanità pubblica universale, ad amare chi si vuole, ad avere un lavoro e una casa. Siamo e sono qui in mezzo a voi e lo sarò ogni giorno perché sono fatta così, abituata a metterci la faccia”. Così Alice Parma ha salutato domenica le oltre duecentocinquanta persone che hanno risposto presente all’invito a un pranzo in pieno stile romagnolo al Rockisland. Un intervento che ha seguito quelli dell’eurodeputato Stefano Bonaccini, del senatore Andrea Gnassi, del segretario Filippo Sacchetti e di Jonathan Montomoli, medico dell’Ospedale Infermi che ha fondato “Rimini for Gaza” e ha portato un’importante testimonianza sulla strage dei cittadini e dei sanitari sulla Striscia di Gaza.