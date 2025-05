Rimini, oltre 3.200 cittadini coinvolti nel progetto “Digitale Facile” per l’alfabetizzazione digitale

Il Comune di Rimini continua con successo il percorso di alfabetizzazione digitale grazie al progetto “Digitale Facile”, che da aprile 2024 ha già coinvolto e formato più di 3.200 persone. L’iniziativa, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a facilitare l’accesso consapevole e sicuro al mondo digitale, offrendo gratuitamente corsi e attività rivolte a tutta la cittadinanza.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi appuntamenti formativi aperti a tutti, tra cui:

Il 27 maggio alle 20:45, al Centro per le Famiglie, si terrà un laboratorio interattivo dal titolo “Come sopravvivere allo sharenting – adulti nella rete”, dedicato a riflettere sul rapporto tra genitori, figli e condivisione online, con la presentazione dei risultati della ricerca “Educazione digitale”.

Il 5 e il 10 giugno alle 15:30, presso il Laboratorio Aperto, sono in programma due sessioni del corso base per l’uso dello smartphone.

L’assessore alla Transizione Digitale, Mattia Morolli, ha sottolineato l’importanza del progetto come parte integrante della strategia comunale per avvicinare le istituzioni ai cittadini. Il percorso di “Digitale Facile” si sviluppa direttamente nei quartieri, nei centri sociali e tra le famiglie, con l’obiettivo di abbattere le barriere digitali e costruire comunità più inclusive. L’elevata partecipazione dimostra la forte necessità di accompagnamento e formazione per un uso consapevole della tecnologia.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria del progetto ai numeri +39 353 4680794 e 800 141147 oppure visitare il sito www.comune.rimini.it/digitalefacile.

Inoltre, chi desidera un supporto individuale può rivolgersi ai punti di facilitazione digitale messi a disposizione dal Comune in varie sedi della città, attivi in giorni e orari specifici: