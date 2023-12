Rimini. Oltre 70 i minori ucraini provenienti da contesti di guerra. Finanziate le spesa di esonero delle rette scolastiche gennaio-giugno 2023

La determina adottata dall’amministrazione comunale ha consentito ai minori ucraini di non dover pagare le tasse scolastiche per i servizi educativi e scolastici nel periodo gennaio-giugno 2023. Questo ha permesso loro di garantire l’accesso all’istruzione, nonostante le difficoltà e il trauma legati alla fuga dalla guerra in Ucraina.

L’impegno di spesa complessivo per questa agevolazione ammonta a circa 11 mila euro, che è stato destinato a coprire i costi delle tasse scolastiche per oltre 70 alunni. Questi ragazzi sono iscritti alle scuole d’infanzia statali o alle scuole d’infanzia comunali, e frequentano le scuole elementari.

Questo provvedimento si inserisce all’interno della promozione del diritto allo studio, che è un obiettivo fondamentale per l’amministrazione comunale. Grazie a questa determina, i minori ucraini hanno potuto beneficiare di un’importante opportunità di istruzione, nonostante le difficoltà e i traumi che hanno vissuto a causa del conflitto in Ucraina.

“L’esenzione dalle quote contributive – è il commento di Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – è stato un importante tassello per sostenere le giovani e i giovani ucraini che hanno dovuto abbandonare il proprio Paese a causa del dramma del conflitto bellico. In questo modo abbiamo voluto garantire loro la possibilità di continuare a costruirsi un futuro, così come dovrebbe essere diritto di ogni ragazza e ragazzo. Un futuro che non può prescindere dalla formazione e dallo studio, quali veicoli fondamentali di crescita personale e integrazione”.

“L’iniziativa, ci tengo a ricordarlo, si è inserita in un quadro più ampio di azioni volte a sostenere i nostri ragazzi e a promuovere la coesione sociale, sulla base anche di una costante collaborazione tra istituzioni, scuole e comunità locale”, aggiunge la vicesindaca.