Rimini, omaggio ai Metallica all’Arena Francesca: domani sera, 22 luglio, il tributo dei Metallica Experience

Domani sera, martedì 22 luglio, la musica torna protagonista all’Arena Francesca da Rimini, accanto a Castelsismondo, con un nuovo appuntamento di SGR Live: alle ore 21.00 andrà in scena il “Tributo ai Metallica”, uno spettacolo ad alta energia proposto dai Metallica Experience, band che dal 2007 rende omaggio alla leggendaria formazione heavy metal statunitense.

Il gruppo, nato inizialmente con il nome Damage Incorporated, ha assunto la denominazione attuale nel 2018, dopo alcuni cambi di formazione. In oltre vent’anni di attività, i Metallica Experience si sono esibiti in numerose città italiane, offrendo performance fedeli all’originale, sia nel repertorio sia nel look, per celebrare una delle band più influenti della storia del metal e del rock.

Durante il concerto, verranno proposti brani storici dei Metallica, spaziando dal thrash-speed dei primi album Kill ‘Em All e Ride the Lightning, ai grandi classici di Master of Puppets, fino all’heavy sound del Black Album e alle recenti tracce di 72 Seasons. Il pubblico potrà rivivere i momenti più iconici della band di San Francisco, in un’esibizione che si preannuncia “granitica e adrenalinica”, dedicata sia ai fan di lunga data sia a chi desidera scoprire la potenza della loro musica.

Sul palco si alterneranno Massimo Arke alla voce e chitarra, Manuel Guerrieri alla chitarra solista, Elio De Paoli al basso e Claudio Tirincanti alla batteria.

Durante tutte le serate di SGR Live è prevista anche la presenza di un desk informativo della Fondazione ISAL, impegnata nella ricerca e sostegno alle persone affette da dolore cronico, oltre che nella formazione e nella comunicazione sociale.