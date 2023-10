Rimini. Omicidio Paganelli: rientra a casa Giuliano Saponi, figlio di Pierina. Nessuna dichiarazione alla stampa

Dopo ben 5 mesi di degenza nella clinica Sol et Salus, visibilmente provato, rientra a casa Giuliano Saponi, il figlio 53enne di Pierina Paganelli uccisa nel garage della sua abitazione lo scorso 4 ottobre. L’uomo, che era stato trovato con gravi lesioni alla testa mesi fa, è tornato in via del Ciclamino intorno alle 13.30 con la moglie Manuela e la scorta del personale della Squadra Mobile che sta indagando sul tragico fatto di cronaca che ha coinvolto la madre 78enne.

Ad attenderli diverse troupe televisive e giornalisti ai quali Saponi non ha voluto rilasciare dichiarazioni. La moglie si è limitata a dire “Siamo felici” nonostante le numerose domande della stampa.