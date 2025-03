Rimini. Omicidio Pierina: incidente probatorio per Manuela Bianchi. Possibili nuove testimonianze in arrivo

Rimini, 19 marzo 2025 – La prossima settimana si svolgerà un’importante udienza legata al caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. Martedì 25 marzo, alle 10, il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini ha convocato un incidente probatorio, il quarto in ordine di tempo, per ascoltare la testimonianza di Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex compagna dell’unico indagato, Louis Dassilva.

La decisione del gip di procedere con l’incidente probatorio arriva in un momento delicato, poiché la questione della scarcerazione di Dassilva non ha ancora trovato una risposta. Gli avvocati del 35enne senegalese avevano sollevato obiezioni riguardo alla richiesta di accesso agli atti di indagine, ma il giudice ha ritenuto necessario proseguire con l’audizione di Bianchi. Inoltre, non è ancora chiaro se il gip accoglierà la richiesta di ascoltare anche altre testimonianze, tra cui quelle del fratello di Manuela e della figlia.

Nel motivare la sua decisione, il giudice ha sottolineato l’importanza di acquisire la testimonianza di Manuela Bianchi, la quale potrebbe modificare significativamente il quadro indiziario attuale. In particolare, il gip ha evidenziato come la nuova testimonianza possa sostituire un precedente indizio che, sebbene non più valido, potrebbe essere rimpiazzato dalle accuse formulate da Bianchi.

Il caso continua a tenere alta l’attenzione, con sviluppi che potrebbero influenzare l’esito delle indagini e le future decisioni giudiziarie.