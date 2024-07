Rimini. Omicidio Pierina: interrogatorio previsto per il 5 agosto per Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva

Nuovo capitolo nel caso di omicidio di Pierina Paganelli, per il quale Louis Dassilva è detenuto come unico indagato. La moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci, è stata convocata in Questura per un interrogatorio legato a un’indagine per atti persecutori a suo carico. L’incontro si terrà il 5 agosto e Bartolucci è assistita dall’avvocato Alberto Donini. La sua iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta dopo che Manuela Bianchi, nuora di Paganelli, ha presentato una denuncia di stalking, supportata dal consulente legale Davide Barzan, che ha fornito prove come chat e registrazioni audio in cui Bartolucci insulta Bianchi per la sua presunta relazione con il marito. La liaison tra Bianchi e Dassilva è iniziata nel marzo 2023 ed è stata conosciuta anche dalla figlia di Bianchi e dal fratello.