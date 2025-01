In corso dalle 10 alla procura di Rimini l’interrogatorio del vicino di Pierina Paganelli, Louis Dassilva, unico indagato per omicidio volontario aggravato. Il gip ha accolto l’istanza del suo legale, avvocato Riario Fabbri, per effettuare in incidente probatorio la comparazione genetica delle tracce di sangue e biologiche, con un consulente tecnico nominato dal giudice.