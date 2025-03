Rimini. Open Day scuole Karis, robotica e coding per le elementari e asili esperienziali per i più piccoli

Dal prossimo anno arriva nella scuola primaria l’incontro con robotica educativa e coding, per conoscere e usare in modo critico la tecnologia e la rete. Per i piccolissimi asili esperienziali con laboratori di linguaggio, musica, arte, danza, attività manuali e sportivi. Domani (25 novembre) a Rimini e Riccione i primi Open Day per piccoli e piccolissimi.

Rimini, 24 novembre 2023 – Da quasi mezzo secolo, nel 2024 arriveranno i cinquant’anni di impegno educativo, le scuole di Fondazione Karis accompagnano il cammino di scoperta di sé e del mondo di ogni bambino dai nidi e scuola per l’infanzia fino ai licei. E nel segno di una costante apertura al mondo, a quanto le provocazioni di una realtà sempre in cambiamento ci mettono di fronte, dal prossimo anno scolastico nella scuola primaria Karis di Rimini e Riccione arrivano due nuovi laboratori: robotica e coding. Il primo fa incontrare i principi base di tecnologia e programmazione. Il secondo è il metodo della cultura digitale per apprendere a usare in modo critico la tecnologia e la rete. Obiettivi, favorire la creatività di ogni bambina e bambino, già dalla prima infanzia, attraverso l’approccio ai principi base del pensiero computazionale.

È quanto bimbi e genitori possono scoprire domani (25 novembre – a partire dalle 9.30) negli Open Day delle elementari Karis di Rimini e Riccione, rispettivamente Il Cammino a Bellariva e “Redemptoris Mater” nella Perla Verde. Una scuola caratterizzata dal tempo pieno (fino alle 16.30) grazie al doposcuola “Pomerì”, uno spazio che propone lo svolgimento dei compiti, attività ricreative e laboratoriali. E al centro della proposta educativa della scuola primaria Karis, una vera didattica della concretezza e dell’esperienza, insieme alle materie curriculari si collocano i laboratori: inglese, educazione musicale, viaggi d’istruzione, teatro, campo estivo.

E sempre domani, per piccolissimi e i loro familiari, Open Day dell’asilo riminese “Il Veliero”, di via Brandolino e “La Festa” di via Carmagnola. La proposta è quella di un vero e proprio “asilo esperienziale”. Le insegnanti di sezione sono affiancate da personale specializzato per proporre esperienze formative adeguate all’età dei bambini. Si va da percorsi e laboratori di linguaggio di musica, d’arte, falegnameria, sartoria, gioco-motricità, basket, calcio, danza creativa e la presenza di un’insegnante madre lingua per esplorare l’inglese attraverso il gioco. Il tutto accompagnato da uscite didattiche formative (la fattoria didattica, la spiaggia, il parco) dove ogni bambino è accompagnato nell’avventura della scoperta. Gli orari consentono ai genitori di scegliere tra il tempo pieno dei figli, dalle 7,30 alle 16.30 o di limitarlo alla mezza giornata, secondo impegni lavorativi e familiari di ognuno.

