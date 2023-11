Rimini. Operai a lavoro scoprono un cadavere in un hotel di Miramare, disposta autopsia

Nella prima mattinata di oggi, a Miramare, è stato rinvenuto un cadavere in un hotel in cui degli operai stavano lavorando. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato in un seminterrato che da un pò di tempo era diventato riparo per senzatetto.

In seguito all’allarme, è intervenuta sul posto una pattuglia delle Volanti e il personale della Squadra Mobile della Questura di Rimini oltre alla Scientifica e il medico legale. dai primi accertamenti è risultato che il cadavere è di una donna 42enne ungherese nota alle forze dell’ordine per prostituzione e uso di droghe

Secondo i rilievi effettuati sul corpo pare che la donna, una volta nello scantinato, si sia tolta le scarpe per entrare nella stanza e sia scivolata sugli scalini sbattendo violentemente la testa a terra. Un decesso non istantaneo poiché gli inquirenti hanno trovato sul muro di fianco al corpo esanime dei segni di unghiate quando la vittima ha cercato di alzarsi.

Secondo il medico legale il decesso risale a diversi giorni prima del ritrovamento ma ulteriori chiarimenti risulteranno dopo l’autopsia disposta dal magistrato di turno. Non ci sarebbero segni di violenza.