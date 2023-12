Rimini. Operazione Antidroga della Polizia porta all’arresto di un giovane albanese, presunto spacciatore di Via Tripoli, con 68 dosi di cocaina

Un 18enne di nazionalità albanese è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di cocaina. L’intervento, avvenuto mercoledì sera, rientra nell’ambito di una strategia più ampia per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, con un focus specifico sulle zone urbane ad alto rischio. L’arresto è avvenuto dopo che gli agenti hanno osservato il giovane interagire con un presunto spacciatore in via Tripoli, segnalata dai residenti come area critica.

La perquisizione nella stanza d’albergo del sospettato ha rivelato la presenza di 68 dosi di cocaina, divise tra quelle sul comodino e altre nascoste in contenitori di caramelle e chewingum, per un totale di 80 grammi di sostanza.

In aggiunta alla droga, gli agenti hanno sequestrato 300 euro, ritenuti proventi dell’attività illecita, oltre a un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane, già noto alle autorità per reati simili, è stato arrestato e verrà processato per direttissima.

Questo arresto segue una precedente denuncia per detenzione ai fini di spaccio, coinvolgendo un altro uomo trovato con cinque dosi di cocaina nel corso dello stesso servizio di controllo.