Rimini, ordinanza anti-degrado: chiusi i distributori automatici di cibi e bevande di notte

A Rimini entra in vigore una nuova ordinanza “antidegrado” che stabilisce la chiusura notturna dei distributori automatici di cibo e bevande presenti tra la stazione e il centro storico, in zone come via Giovanni XXIII, piazzale Cesare Battisti, via Dante Alighieri, via Tempio Malatestiano e piazza Ferrari. I distributori dovranno restare chiusi tutti i giorni dalle 23 alle 5, con obbligo per i gestori di installare sistemi di videosorveglianza o dispositivi di chiusura.

Il Comune ha previsto che, entro il 15 settembre, chi non è ancora provvisto dei dispositivi necessari dovrà dotarsi di serrande o meccanismi equivalenti per impedire l’accesso al pubblico durante le ore notturne; in caso contrario, sarà costretto a sospendere o cessare l’attività. Le violazioni saranno sanzionate con multe da 500 a 5.000 euro.

Il provvedimento sostituisce l’ordinanza sperimentale emessa a inizio luglio e nasce dal confronto con l’associazione di categoria del settore, che ha condiviso con l’amministrazione comunale l’obiettivo di prevenire i fenomeni di degrado urbano che spesso interessano le aree intorno ai distributori automatici. L’ordinanza è valida fino al 25 settembre, con possibilità di proroga, e rappresenta un nuovo passo per garantire maggiore sicurezza e decoro nel cuore della città.