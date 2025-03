Rimini ospita Jump’in: 63 studenti sfidano la creatività con mentor e workshop

Rimini ha dato il via oggi a Jump’in, un evento che ha visto protagonisti 63 giovani provenienti da 4 scuole della provincia, pronti a mettersi alla prova con workshop, mentor e attività collaborative. L’iniziativa, che si svolgerà per tre giorni, ha come obiettivo quello di stimolare i ragazzi a sviluppare competenze utili per il loro futuro professionale, favorendo la crescita personale e il lavoro in team.

Gli studenti coinvolti sono stati selezionati da alcune delle principali scuole del territorio: il Liceo Linguistico ed Economico Sociale di Viserba, l’ITES Valturio di Rimini, il Liceo Scientifico e Artistico Serpieri di Rimini e l’ISISS P. Gobetti – A. De Gasperi di Morciano. Oltre agli studenti, saranno 20 i mentor, professionisti esperti di vari settori, che guideranno i ragazzi nel processo di apprendimento pratico e creativo. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire nuovi talenti, migliorare le loro capacità e acquisire competenze pratiche in un ambiente di lavoro stimolante e dinamico.

Il programma di Jump’in include 4 workshop dedicati a temi come la creatività, l’innovazione e le metodologie di lavoro moderne. Durante questi tre giorni, i ragazzi lavoreranno insieme in gruppo, ma ci saranno anche momenti di confronto e socializzazione, tra cui colazioni, pranzi e cene condivisi. L’evento punta a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro, creando un’opportunità concreta di apprendimento per il loro futuro.

Parallelamente, i percorsi di formazione gratuiti organizzati dal Comune di Rimini e dalla Società Benefit Fattor Comune continuano con grande successo al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Questi percorsi sono sostenuti dai fondi europei della Regione Emilia-Romagna e mirano a preparare i giovani alle sfide professionali moderne. Con il 100% delle attività finora registrate sold out, i partecipanti hanno espresso grande soddisfazione. Infatti, l’89% degli intervistati ha dichiarato che “consiglierà assolutamente” queste iniziative e il 77,8% si è detto molto soddisfatto dei contenuti dei corsi.

I prossimi workshop in programma includono temi rilevanti come l’uso pratico di Google Workspace (1 aprile), la tutela del design e dei brand nell’era digitale (3 e 15 aprile), e l’innovazione smart (7 aprile). Il programma si concluderà il 21 maggio con un workshop di Filippo Causero dedicato all’intelligenza collettiva nelle organizzazioni.

Un’opportunità imperdibile per i giovani di Rimini, che possono approfittare di questo spazio formativo per sviluppare competenze professionali e acquisire un vantaggio competitivo nel loro futuro professionale.