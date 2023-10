Rimini. Parco del Mare, partiti questa mattina i lavori del tratto 6 tra piazzale Gondar e via Siracusa

Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione del tratto 6 del Parco del Mare sud, che permetteranno di riqualificare il lungomare nel tratto compreso tra piazzale Gondar e via Siracusa, di fronte all’ex Colonia Murri. Una rigenerazione che avverrà in continuità con l’opera pubblica che ha già trasformato oltre due chilometri di lungomare a Marina Centro e Miramare, eliminando il cemento e lasciando spazio a materiali sostenibili, ad aree verdi e spazi per relax, gioco, sport.

Il termine dei lavori è previsto entro la prossima estate quando anche il tratto 6 del lungomare si presenterà con una passeggiata pedonale in deck a ridosso dell’arenile, separata dalla pista ciclabile bidirezionale. Nella fascia centrale la pavimentazione si svilupperà lungo un percorso sinuoso tra le nuove aree dedicate al verde e agli alberi e una molteplicità di funzioni diverse, tra parchi giochi inclusivi e isole per l’attività fisica all’area aperta. Questo tratto di Parco del Mare sarà attrezzato per la pratica di alcune discipline outdoor di sempre maggior diffusione – ad esempio parkour, slacklines, tappeti elastici –: un’area aperta a tutti ma in grado anche di ospitare futuri eventi sportivi. Sarà realizzato un unico percorso carrabile, riservato ai soli mezzi autorizzati. Sotto il profilo del contrasto all’ingressione marina, in questo specifico tratto non sarà necessario intervenire con l’innalzamento del livello del lungomare, già adeguato ai criteri richiesti; saranno adottate soluzioni idonee per impedire la dispersione idraulica.

Dall’autunno 2024 prenderanno il via gli interventi di riqualificazione del tratto 7 del Parco del Mare, da via Siracusa fino a via Latina, al confine con Miramare. Su questa porzione di lungomare si comincerà però a lavorare già quest’autunno, con l’avvio dei primi lavori propedeutici alla realizzazione delle due vasche di laminazione (Rodella e Colonnella) previste dal Piano di salvaguardia della balneazione. L’opera idraulica si accompagnerà alla trasformazione urbana, attraverso la creazione di due nuovi belvedere sul mare, sull’esempio di quanto realizzato in piazzale Kennedy.

Una volta terminati anche questi due tratti, la città avrà a disposizione oltre 10 chilometri di lungomare riqualificati tra Torre Pedrera e Miramare, compresa l’area di San Giuliano nell’ambito degli interventi della strategia Atuss.

Il crono programma di entrambi i tratti è stato definito in modo da rispettare le scadenze e le tempistiche dettate dal Pnrr. L’Amministrazione infatti si è vista riconoscere 20 milioni di euro a cui si sono aggiunti circa 5 milioni richiesti tramite il fondo opere indifferibili per l’aumento dei prezzi dei materiali.

“Con l’autunno 2023 – commenta l’amministrazione comunale – prende avvio un anno cruciale per il percorso di rigenerazione di Rimini sud che vede il via ai cantieri a Bellariva e l’inizio dei lavori al sistema fognario a Rivazzurra, intervento strategico del piano di salvaguardia della balneazione. Nonostante le delucidazioni che ancora attendiamo sulle risorse, dopo la comunicazione arrivata solo ad agosto della revisione del Pnrr da parte del Governo, che ha scelto di definanziare alcuni capitoli senza però dare certezze sulle coperture, siamo fortemente impegnati per proseguire comunque e con forza nel completamento di un progetto in grado di innescare un più ampio processo di innovazione nel segno della sostenibilità ambientale, della bellezza, delle funzioni a servizio della comunità”.

Comune di Rimini