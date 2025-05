Rimini. Parco del Mare (tratto 7). La Giunta approva la concessione d’uso delle aree adiacenti

Questa mattina la Giunta comunale ha approvato una delibera che riguarda il tratto 7 del Parco del Mare, tra Marebello e Rivazzurra, attualmente in fase di completamento. Con questo provvedimento si stabilisce che alcune aree di proprietà comunale, situate accanto alle strutture alberghiere ma non coinvolte direttamente dagli interventi di arredo urbano del waterfront, potranno essere temporaneamente affidate in concessione d’uso ai gestori degli alberghi confinanti.

Le aree, già oggetto di sistemazione con nuovi sottoservizi e pavimentazioni, saranno completate entro fine maggio. In vista della stagione estiva, diversi albergatori hanno espresso interesse a utilizzarle come spazi di servizio per le proprie attività. Per questo, il Comune ha deciso di affidare in concessione queste zone fino al 31 dicembre 2027, data entro cui è previsto il completamento del tratto 7.

In alcune aree, per garantire continuità estetica e funzionale con il progetto del Parco del Mare, non sarà ammesso l’uso come parcheggio dove la quota altimetrica del terreno è la stessa di quella del nuovo lungomare.

Con questa decisione, l’amministrazione comunale intende conciliare l’avanzamento dell’infrastruttura del Parco del Mare con le esigenze del tessuto turistico locale.

Comune di Rimini