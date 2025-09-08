Rimini, pauroso frontale tra due moto sull’Apecchiese: tre feriti, grave un centauro riminese

Una domenica trasformata in tragedia sfiorata lungo la provinciale Apecchiese, dove ieri mattina, domenica 7 settembre, si è consumato un incidente che ha coinvolto due motociclette e tre persone. Lo scontro, avvenuto all’altezza di una curva nei pressi di Varesina, ha avuto conseguenze pesanti soprattutto per un motociclista riminese, portato in codice rosso all’ospedale di Perugia con l’elisoccorso.

L’impatto frontale

Le due moto, che viaggiavano in direzioni opposte, si sono urtate frontalmente: un impatto violento che ha sbalzato i centauri sull’asfalto. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorsi, assieme alle squadre dei vigili del fuoco, agli agenti della polizia locale e alla polizia di Stato per i rilievi.

Tre persone coinvolte

Ad uscire peggio dal sinistro è stato il centauro proveniente da Rimini, per il quale si è reso necessario il trasporto urgente in elicottero a Perugia, dove resta ricoverato in gravi condizioni. Altri due motociclisti, pesaresi, hanno riportato ferite meno gravi: sono stati condotti dal 118 all’ospedale di Città di Castello.

Viabilità bloccata per ore

La provinciale è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore, creando forti disagi agli automobilisti e bloccando la circolazione in entrambe le direzioni. Solo a rilievi conclusi e in seguito alla messa in sicurezza del tratto è stata riaperta la strada.

Una domenica segnata dal sangue sull’asfalto

Quello di ieri segna un nuovo drammatico capitolo lungo la trafficata Apecchiese, dove i centauri pagano spesso il prezzo più alto. Oggi la comunità motociclistica attende speranzosa notizie migliori sull’uomo trasportato in codice rosso a Perugia, mentre la ferita lasciata dall’incidente resta impressa in un territorio troppo spesso teatro di sinistri gravi.