Rimini. Percosse e minacce all’ex compagna durante la gravidanza, condannato 44enne

Un uomo di 44 anni residente nel Riminese è attualmente sotto processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della sua ex compagna. Gli abusi, che sono durati per anni e includevano minacce di morte e percosse, hanno avuto luogo anche mentre la donna era incinta. Nonostante l’avvertimento della polizia e un periodo in carcere, l’uomo ha continuato a tormentare la donna sia sui social che di persona. Durante il dibattimento, il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.