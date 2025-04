Rimini. Perseguita la sua ex compagna e il suo nuovo partner: a processo stalker 34enne

Un uomo di 34 anni di origini albanesi, residente in Lombardia ma trasferitosi a Bellaria, è stato accusato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti della sua ex compagna e del suo nuovo partner. Dopo la fine della loro relazione nell’estate del 2022, l’uomo avrebbe inviato numerosi messaggi minatori alla donna, cambiando continuamente numero per evitare il blocco. Il 10 luglio 2023, avrebbe aggredito la coppia con una bottiglia rotta, minacciando anche i genitori del nuovo compagno. La ragazza è rimasta ferita alla gamba, mentre il ragazzo ha riportato lesioni al dito di un piede. La denuncia presentata il giorno seguente ha portato all’avvio delle indagini da parte dei carabinieri di Bellaria Igea Marina. Ora il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio, con l’udienza preliminare fissata per novembre.