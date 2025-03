Rimini. Piano asfalti. Al via lunedì 20 maggio gli interventi di manutenzione ordinaria di alcune vie

Prosegue l’impegno del Comune nella riqualificazione e sistemazione della rete stradale cittadina allo scopo di migliorare la sicurezza e la circolazione lungo una serie di arterie che riguardano degli assi centrali della viabilità riminese, quali parte di viale Regina Elena, via Firenze, via Chiabrera, via Settembrini, piazzale Gondar e il lungomare di Vittorio. In queste vie sarà rifatto principalmente il manto stradale.

Il piano dei lavori, programmati lungo un periodo di circa 3 settimane, dal 20 maggio al 14 giugno, sarà suddiviso in cinque fasi distinte allo scopo di incidere il meno possibile sulla mobilità dei veicoli, garantendo la sicurezza di chi sta alla guida e minimizzando i disagi per i residenti e i visitatori.

Fase 1 (20 maggio – 24 maggio): Il tratto di viale Regina Elena compreso tra piazzale Gondar e la rotatoria Toscanini vedrà il traffico veicolare regolato a senso unico alternato. In direzione sud/nord, sarà consentito il passaggio solo ai filobus. La segnaletica stradale sarà posizionata all’intersezione con via Firenze e via Rimembranze.

Fase 2 (22 maggio – 1 giugno): Le vie Firenze e Chiabrera saranno chiuse al traffico in direzione mare nelle ore notturne, dalle ore 20 alle 6. In questo periodo il transito sarà consentito solo ai mezzi dei residenti, trasporto pubblico e mezzi di soccorso. Nelle ore diurne le due vie saranno aperte al traffico.

Fase 3 (27 maggio – 5 giugno): La chiusura della carreggiata in via Settembrini e nel tratto della rotatoria via Flaminia sarà attuata con le stesse modalità della fase 2: chiusura al traffico dalle ore 20 alle 6 (transito consentito ai soli residenti, mezzi pubblici e di pronto soccorso) e riapertura durante il giorno.

Fase 4 (3 giugno – 12 giugno): Sul Lungomare di Vittorio, nel tratto compreso tra via E la Nave Va e piazzale Gondar, durante la fase dei lavori il passaggio dei mezzi sarà consentito solo a residenti, mezzi di pronto soccorso e pubblico servizio. Il traffico sarà deviato su viale Regina Elena con opportune segnalazioni informative.

Fase 5 (7 giugno – 14 giugno): Infine, l’intervento di asfaltatura dell’area di piazzale Gondar prevede chiusura del traffico durante la fase dei lavori. Anche in questo caso, il transito sarà permesso solo ai residenti, mezzi di pronto soccorso e pubblico servizio, con deviazioni segnalate su viale Regina Elena.

