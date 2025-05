Rimini. Polizia Locale, un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti

E’ stato colto in flagrante mentre consegnava a domicilio sostanze stupefacenti un uomo di 34 anni fermato ieri dalla Polizia Locale di Rimini. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e già arrestato nel 2023 per spaccio, è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire al controllo degli agenti della squadra di polizia giudiziaria che già da tempo ne tenevano sotto osservazione i ripetuti spostamenti verso un’abitazione poco distante dal centro città. Dodici infatti le “consegne” che gli agenti hanno contato nelle ultime settimane.

Ieri l’ultima consegna, interrotta dall’arrivo del personale della polizia locale. Nel tentativo di evitare il fermo, l’uomo ha colpito uno degli agenti con una gomitata per poi lanciare a distanza un involucro, che una volta recuperato è risultato contenere 3 grammi di cocaina. La Polizia Locale ha quindi proceduto all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio in flagranza; oggi il processo per direttissima.

Comune di Rimini