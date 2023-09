Rimini. Pollo&Friends Partner Riviera Basket Rimini

Nuovi amici si affiancano e sostengono Riviera Basket Rimini nella “lunga marcia” verso il successo sportivo nel prossimo campionato nazionale FIPIC di serie B di Basket in Carrozzina. Si tratta di Pollo&Friends : un’iniziativa riminese di alta qualità che scaturisce dalla passione per il buon cibo e sincera amicizia, ottimi compagni di viaggio in perfetta sintonia con gli obiettivi sportivi e sociali di Riviera Basket Rimini.

Mirko Ricchi, ideatore di Pollo&Friends ci racconta di aver conosciuto i ragazzi di Riviera Basket Rimini attraverso il gioco del Padel. Attratto dal loro “sereno modo di giocare” senza apparente difficoltà ha subito compreso la “normalità” della diversa abilità, così la curiosità è diventata volontà di conoscenza personale ed il passo verso Riviera Basket Rimini è stato brevissimo. Anche per Pollo&Friends incontrare lo sport diversamente abile non è solo un semplice contributo economico ma la volontà di condividere il percorso comune per lungo tempo con “persone belle che hanno una forza grande e meritano aiuto per conseguire le loro aspirazioni e desideri” queste le sue parole che confermano la bontà dell’attività di Riviera Basket Rimini che va ben oltre il gesto sportivo coinvolgendo giocatori, pubblico e sponsor.

Due parole su Pollo&Friends che nasce nel 2013 dall’idea di Mirko Ricchi che coinvolse i suoi amici più stretti: Alessandro e Michele e poi Matteo trasformando la comune passione per il cibo in un progetto concreto e di successo che si fonda sul principio del cibo sano, economico e rispettoso della tradizione. Pollo&Friends propone un prodotto che nasce e cresce nelle nostre campagne, allevato a terra in ampi spazi aperti e alimentato esclusivamente con mangimi vegetali e ogm free. Un’offerta semplice e veloce che ha determinato la rapida crescita di Pollo&Friends che ora si trova in varie regioni del centro e nord Italia. Naturalmente, se volete, arriva direttamente a casa vostra da https://polloefriends.it/