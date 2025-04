Rimini, Poste Italiane rinnova gli uffici con il “Piano Decoro”: interventi già completati a Rimini centro, Rimini 4 e Viserba

Prosegue anche in provincia di Rimini il “Piano Decoro” di Poste Italiane, l’iniziativa nazionale che punta a migliorare l’accoglienza negli uffici postali attraverso interventi strutturali e di riqualificazione, in linea con la missione sociale dell’azienda.

Nel territorio riminese sono già stati conclusi i lavori in tre sedi: Rimini centro, Rimini 4 e Viserba. Ma il programma non si ferma: nei prossimi mesi è prevista la partenza di altri due interventi negli uffici di Rimini 1 e Rimini 3, confermando l’impegno dell’azienda nel rendere i propri spazi sempre più moderni e funzionali.

A livello regionale, in Emilia-Romagna sono stati già portati a termine oltre 100 interventi, con altri 100 in fase di programmazione, per un totale di oltre 115 siti coinvolti. Il “Piano Decoro” interessa sia i grandi centri sia i piccoli comuni, contribuendo alla riqualificazione dell’intera rete postale.

Gli interventi spaziano dalla pulizia straordinaria degli ambienti interni e manutenzione delle aree verdi, alla ritinteggiatura, rimozione di materiale obsoleto, e miglioramento dell’accessibilità, come l’adeguamento dei percorsi tattili per ipovedenti, per garantire spostamenti autonomi all’interno delle strutture.

«Con questa iniziativa vogliamo rispondere concretamente alle aspettative dei cittadini, migliorando l’esperienza di chi ogni giorno entra nei nostri uffici», spiega Houssem Trabelsi, referente del Piano Decoro per la Macro Area Centro Nord. «Un ambiente curato migliora non solo la qualità del servizio offerto, ma anche le condizioni di lavoro degli operatori, aumentando motivazione e benessere».

Il “Piano Decoro” si affianca al Progetto Polis, che coinvolge circa 7.000 uffici postali nei comuni italiani con meno di 15.000 abitanti, a conferma dell’impegno costante di Poste Italiane nel sostenere il territorio e le comunità locali, attraverso investimenti mirati nella rete fisica più capillare d’Italia.

Con queste azioni, l’azienda ribadisce il proprio ruolo come presidio di prossimità e servizio, ponendo al centro persone, qualità e innovazione, anche nei contesti urbani come quello riminese.