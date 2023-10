Rimini. Potenziamento del Tecnopolo: più spazi per la ricerca

Potenziamento del Tecnopolo di via Dario Campana attraverso l’incremento degli spazi dedicati alla ricerca universitaria, i laboratori e le attrezzature. Un progetto, quello approvato dalla Giunta, per cui si ricercheranno risorse (la proposta prevede un investimento in più più di due milioni di euro) attraverso il “Bando per il potenziamento infrastrutturale dei tecnopoli dell’Emilia Romagna”. Per farlo la Giunta ha approvato anche uno schema di accordo tra Comune di Rimini, Università di Bologna e Uni.Rimini per la candidatura al Bando.

L’obiettivo è quello di incrementare gli spazi adibiti ad attività di ricerca di complessivi 600 mq circa, compatibilmente con i vincoli di tutela monumentale attualmente vigenti sull’immobili. Nello specifico l’intervento che si candiderà riguarda il capitolo dedicato nello specifico alle infrastrutture di ricerca, prevedendo:

— Ristrutturazione e adeguamento del fabbricato padiglione ex-ovini

— Costruzione di un nuovo padiglione adiacente all’ex-ovini con possibile aumento della superficie e volumetria

L’importo previsto per l’investimento sopra citato è stimato in complessivi 2.200.000 euro.

“Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega all’Università del Comune di Rimini – per arrivare alla presentazione di un progetto condiviso con Università di Bologna e Uni.Rimini. L’interesse comune è quello di rafforzare le capacità di ricerca di una struttura strategica non solo per il campus di Rimini e i suoi ricercatori, ma anche per le imprese del territorio. Le risorse messe a disposizione dal Bando servirebbero, attraverso un ulteriore sviluppo scientifico e tecnologico delle aule e dei laboratori, anche a riqualificare un importante luogo della nostra comunità, in una zona strategica per la città”.

Comune di Rimini