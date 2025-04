Rimini premiata in Europa: il progetto “Romagna Next” conquista il riconoscimento per l’innovazione urbana

Il futuro delle città europee parla anche romagnolo. È Rimini a ricevere uno dei più importanti riconoscimenti continentali nell’ambito della programmazione urbana sostenibile, distinguendosi per la sua capacità di governare il cambiamento con visione e innovazione.

La città romagnola si è aggiudicata il Premio URBACT 2025 nella categoria dedicata alla governance urbana, grazie al progetto strategico “Romagna Next”, pensato per favorire uno sviluppo integrato e di area vasta in tutta la regione romagnola. A rappresentare Rimini alla cerimonia internazionale, svoltasi a Wroclaw (Breslavia) davanti a oltre 600 delegati da 36 Paesi europei, è stata l’assessora alle Politiche Europee Valentina Ridolfi.

Da Rimini un modello per il futuro delle città

Il Festival Urbact, appuntamento annuale che raduna le migliori esperienze di innovazione urbana a livello europeo, ha visto la partecipazione di 321 città provenienti da tutta Europa. Rimini si è distinta come comune capofila di un progetto che punta su integrazione territoriale, visione condivisa e pianificazione partecipata, rendendo la governance urbana uno strumento concreto di sviluppo sostenibile.

Romagna Next: una strategia oltre i confini comunali

Il progetto “Romagna Next” si inserisce in una logica di pianificazione di area vasta, mettendo in rete territori, competenze e obiettivi. Un approccio che guarda oltre i confini amministrativi per costruire una strategia territoriale condivisa, più resiliente e capace di attrarre investimenti europei per infrastrutture, ambiente, cultura e innovazione.

Il premio Urbact ottenuto da Rimini non è soltanto un riconoscimento simbolico, ma una conferma della qualità del lavoro svolto e della capacità della città di posizionarsi tra le esperienze più avanzate a livello europeo nel campo delle politiche urbane integrate.