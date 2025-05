Rimini. Prende il via una nuova settimana di eventi

Una settimana di eventi tra cultura, sport, eventi fieristici e formativi, attività per famiglie tra divertimento e solidarietà. Maggio è il mese delle famiglie a Rimini, tra gli appuntamenti, domenica 18 maggio al Parco Pertini di Rivazzurra si svolge la Festa delle famiglie, organizzata dal Centro per le Famiglie e le associazioni locali. L’evento include attività per i più piccoli, installazioni sensoriali e laboratori sull’orto, giochi itineranti, banchetti informativi e laboratori gratuiti.

Da giovedì 15 fino a sabato 17 maggio, il Quartiere Fieristico di Rimini ospita Expodental Meeting, l’appuntamento più importante del settore dentale in Italia, che riunisce i professionisti del settore con esposizioni di tecnologia digitale, eventi scientifici e formativi, e spazi dedicati alla medicina estetica in odontoiatria.

Prosegue, tra Rimini e Santarcangelo, Filoperfilosegnopersegno, ottava edizione del festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni a cura di Alcantara Teatro, che vede un ricco calendario di laboratori, spettacoli, performance e incontri rivolti a tutte le età. Questa settimana diversi sono i laboratori al teatro degli Atti e un incontro al Cinema Tiberio dal titolo ‘Provo a capirti: nuove parole e linguaggi giovanili’ con Beatrice Cristalli, consulente in editoria scolastica, formatrice e linguista (20 maggio).

Per gli appassionati di sport, giovedì 15 maggio, il Palasport Flaminio sarà teatro di un evento speciale dedicato alla Rimini Calcio, che ricorderà i vent’anni dall’ultima storica promozione in Serie B. Un momento di festa pubblica, gratuita, in cui i protagonisti di allora – giocatori, staff tecnico e dirigenza – ripercorreranno quella straordinaria impresa attraverso immagini e ricordi, sotto la conduzione dei giornalisti Roberto Bonfantini e Cesare Trevisani.

Sabato 17 maggio si tiene la 42° Rimini – Verucchio. 8° Corsa per la vita, una podistica competitiva di Km 21,5 con partenza alle ore 17, mentre domenica 18 maggio l’appuntamento è con la 20° edizione del Memorial Sorci, Regata a cura del Club Nautico per gli appassionati di ILCA (ex Laser) in memoria di Antonio Sorci, l’ex talento della vela riminese tragicamente scomparso nel 1994.

Venerdì 16 maggio sul palco del Tiberio ritorna la band riminese Rangzen per un esclusivo concerto-tributo a Bob Dylan, con una variegata scaletta di brani di His Bobness: dal Greenwich Village al Never Ending tour.

Domenica non mancano le iniziative per la solidarietà, a partire dalla Camminata dei sorrisi, un’iniziativa benefica organizzata da AROP e pensata per unire sport, divertimento e solidarietà, al fine di offrire sostegno ai bambini affetti da malattie oncoematologiche e alle loro famiglie. Infine una mattinata per chi ama gli animali e vuole condividere qualche ora all’aria aperta con 100 Cani per Litz, una camminata condotta dal creator Filippo Capriotti, volto amato sui social e seguito su TikTok e YouTube. La passeggiata, aperta a tutti, vuole far conoscere gli ospiti del canile comunale ‘Stefano Cerni’ e fornire informazioni utili a chi fosse interessato a intraprendere il percorso dell’adozione.

Sempre domenica 18 maggio in centro storico, piazza Tre Martiri ospita i mercatini di Artigiani al Centro, tra arte, creatività e design.

