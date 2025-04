Rimini presente alla Seconda Assemblea Sinodale: delegazione con il Vescovo Anselmi

È in corso a Roma la Seconda Assemblea Sinodale, con la partecipazione di una delegazione riminese composta dal Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi e dai delegati diocesani Maurizio Mussoni, Fabio Cassanelli e Suor Pinuccia Fontana. I lavori sono iniziati il 31 marzo e si concluderanno oggi con la Messa alle 12 nella Basilica Vaticana, presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), seguita dal briefing conclusivo alle 13 nella Sala Capitolare di San Pietro.

L’assemblea coinvolge 168 vescovi, 7 cardinali, 252 sacerdoti, 34 religiosi, 17 diaconi e 530 laici provenienti da tutte le diocesi italiane. Durante queste giornate, ampio spazio è stato dato ai gruppi di lavoro che hanno discusso seguendo il metodo sinodale, con momenti anche di ascolto e testimonianze. Tra le voci ascoltate nei giorni scorsi ci sono quelle di don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto penale minorile Beccaria di Milano, di Laura Lucchin, madre di Sammy Basso, e della famiglia Scarpioni, che ha condiviso la loro esperienza missionaria.

Un’opportunità di riflessione profonda e di confronto per la Chiesa italiana, che si sta preparando a nuovi passi per la crescita spirituale e pastorale nelle diocesi. La presenza di Rimini in questo incontro nazionale ribadisce l’impegno della diocesi nel partecipare attivamente alle riflessioni sinodali, contribuendo alla costruzione di un cammino condiviso per il futuro della Chiesa.