Rimini. Presidio della Polizia Locale nelle aree ad alta frequentazione turistica

La Polizia Locale di Rimini amplia i servizi con l’impiego di una delle quattro unità cinofile per garantire presenza preventiva e assistenza ai turisti nei luoghi più frequentati. La squadra, composta da due agenti e il cane “Dexter”, effettuerà servizi a piedi in zone specifiche come parchi e via Medaglie d’oro. Questa presenza mira a prevenire condotte predatorie e aggressioni, aumentando la sicurezza urbana. La squadra ha già sventato un furto con successo. Inoltre, il nuovo ufficio mobile dotato di telecamere supporta i controlli sulla circolazione stradale e la sicurezza degli eventi turistici. Queste nuove iniziative aumentano anche la percezione di sicurezza dei passanti e permettono un intervento più rapido in caso di necessità.