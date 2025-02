Rimini. Proposta del Sindaco Jamil Sadegholvaad sulle piscine in spiaggia scatena la reazione dei verdi: ”meglio un mare pulito”

La proposta del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, di realizzare piscine in spiaggia come soluzione ai cambiamenti climatici ha suscitato una forte reazione da parte dei Verdi dell’Emilia-Romagna. I portavoce regionali del partito, Paolo Galletti e Silvia Zamboni, hanno espresso la loro opposizione in modo deciso, dichiarando: “Piscine al posto delle mucillagini? No, grazie. Preferiamo un mare pulito.”

I Verdi criticano la proposta di costruire piscine come risposta al fenomeno delle mucillagini, definendola una resa di fronte alla crisi climatica. “C’è chi ha alzato bandiera bianca invocando piscine a gogò sulle spiagge con vista mare morto”, affermano Galletti e Zamboni, aggiungendo che l’idea di sostituire il mare con piscine rappresenta un modello sbagliato e insostenibile.

La preoccupazione principale dei Verdi riguarda l’impatto ambientale e l’effetto che tale soluzione avrebbe sull’immagine e sull’economia del turismo balneare, un settore fondamentale per il PIL regionale e per migliaia di posti di lavoro. Secondo i leader ambientalisti, è miope cercare di aggirare il problema delle mucillagini con la costruzione di piscine, anziché affrontare le cause alla radice, come l’aumento delle temperature e l’inquinamento fluviale.

Galletti e Zamboni sottolineano che la scorciatoia delle piscine non è una novità: una proposta simile era già stata respinta dalla Regione negli anni ’90, dopo la prima crisi delle mucillagini. I Verdi propongono invece di tornare alle misure preventive, come la riduzione del fosforo nei detersivi e il miglioramento della depurazione delle acque, azioni che in passato avevano contribuito a mitigare il problema.