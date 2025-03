Rimini. Prosegue e si rinnova il Bonus psicologo per adolescenti del Distretto con un finanziamento di 40 mila euro

Prosegue e si rinnova il percorso promosso dal distretto di Rimini per il supporto psicologico degli adolescenti, grazie al rifinanziamento del ‘Bonus psicologo per adolescenti’, un’iniziativa nata nel 2022 allo scopo di mettere il tema della salute mentale al centro delle politiche sociali e sanitarie del territorio.

Il progetto, dalla durata di 12 mesi, si riferisce alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 25.000 euro e prevede un contributo per la copertura di sessioni di psicoterapia per ragazze e ragazzi che manifestano delle difficoltà di carattere evolutivo e relazione, non trattate dal sistema sanitario (dunque fuori dal rischio psicopatologico).

Le famiglie interessate possono richiedere il bonus rivolgendosi ai Centri per le Famiglie del distretto di Rimini o agli sportelli psicologici presenti nelle scuole del territorio. Il progetto copre fino a un massimo di 1.200 euro per minore, con un contributo di 60 euro per ogni ora di terapia, fino a un massimo di 16 colloqui.

Il fondo complessivo destinato al progetto è di 40 mila euro, suddiviso tra diversi comuni del distretto. In particolare, il Comune di Rimini riceverà 32.800 euro.

Il bonus verrà erogato in due tranche, previa presentazione delle spese effettivamente sostenute, e sarà assegnato in ordine di arrivo delle richieste fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Il progetto è inserito all’interno del Fondo Sociale Locale 2024, parte del programma finalizzato Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi sociale’, istituito per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19 e migliorare il benessere sociale. Questo programma prevede interventi mirati a ridurre le disuguaglianze sociali e a sostenere i servizi di supervisione per il personale dei servizi sociali.

“Questo fondo distrettuale rappresenta un’opportunità fondamentale per ampliare la platea dei beneficiari, garantendo un supporto psicologico a un numero maggiore di adolescenti rispetto a quello garantito dal solo bonus statale – è il commento dell’assessore alle politiche per la salute del comune di Rimini, nonchè presidente del distretto sociosanitario di Rimini, Kristian Gianfreda -. Siamo consapevoli che il benessere mentale è una componente essenziale della salute complessiva, soprattutto in una fase delicata come l’adolescenza. I disagi evolutivi e relazionali, se trascurati, possono compromettere non solo lo sviluppo psicologico ma anche quello sociale e scolastico dei ragazzi. Per questo è cruciale intervenire tempestivamente, offrendo un sostegno concreto e accessibile, a partire dalle famiglie con risorse economiche limitate. Il nostro impegno è far sì che nessuno si senta solo o abbandonato, e questo progetto rappresenta una risposta concreta in questa direzione” .

Comune di Rimini