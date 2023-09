Rimini. Proseguono gli appuntamenti di settembre che allungano l’estate

Visit Rimini: “Molte le presenze, si prevede un settembre migliore di qualche punto percentuale rispetto al 2022”

Dalle bacchette della Sagra Malatestiana, alle fioriture di Giardini d’autore, dal Gran premio Nuvolari agli eventi al Palacongressi, fino al viaggio fra parole e immagini nel mondo dell’intelligenza artificiale: dopo il weekend eccezionale della MotoGp continuano anche questa settimana gli appuntamenti di settembre che allungano l’estate.

I telefoni degli alberghi continuano a squillare: “È andato molto bene il weekend del MotoGP -commenta la direttrice di Visit Rimini, Valeria Guarisco – grazie anche al meteo che ha regalato belle giornate ancora estive. L’occupazione degli alberghi ha raggiunto il 90%, ciliegina sulla torta di un settembre avviato con riempimenti all’80%. Molte le presenze di ospiti stranieri, che in tanti casi proseguono fino alle ultime settimane. Si prevede un settembre migliore di qualche punto percentuale rispetto al 2022, sostenuto dai numerosi appuntamenti culturali, sportivi e congressuali che si susseguiranno per tutto il mese”.

Fra gli appuntamenti della settimana, entra nel vivo il programma dei grandi concerti sinfonici e delle produzioni della 74esima Sagra Musicale Malatestiana, che portano a Rimini alcune tra le più prestigiose formazioni e talenti del panorama internazionale. Per i concerti sinfonici, mercoledì 13 settembre torna la Royal Philharmonic Orchestra guidata dalla bacchetta di Vasily Petrenko per la Seconda Sinfonia di Sergej Rachmaninov e il Concerto per violino di Piotr Ilic Cajkovskij affidato al riconosciuto talento di Julia Fischer. Mentre domenica 17 settembre, per la sezione di musica contemporanea, Percuotere la mente, Roberto Cacciapaglia sarà al pianoforte, insieme agli archi e ad una postazione elettronica, sul palco del Teatro Galli, per presentare Invisible Rainbows, un nuovo, sorprendente concerto, in cui il compositore eseguirà i nuovi brani del suo ultimo album e le musiche tra le più significative della sua carriera. Continuano anche gli appuntamenti di Parole per la musica, per approfondire le proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana. Questa settimana sabato 16 settembre la Conversazione sarà a cura di Giovanni Bietti, che presenta ‘Lo spartito del mondo. Lo sguardo multiculturale dei grandi compositori’.

Al Fellini Museum, Palazzo del Fulgor, dal 14 settembre al 15 ottobre si potrà vivere un’esperienza sensoriale unica con la mostra DesAIgn. Progettare con l’intelligenza artificiale, a cura di Poliarte, in cui saranno esposte le opere del graphic designer e illustratore Mirco Tangherlini, per un viaggio nell’inimmaginabile, guidato dalla visione dell’artista e dalla precisione dell’intelligenza artificiale. Per approfondire questa tematica, giovedì 14 settembre si potrà partecipare anche a un Talk “Istantanee su AI”, condotto da Mirco Tangherlini e da Sergio Ramazzotti, fotografo, giornalista e scrittore, che si terrà presso la Corte della Biblioteca Gambalunga. Rimane aperta invece fino al 24 settembre, la mostra Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi, nell’Ala di Isotta del Fellini Museum Rimini, con 73 fotografie del reporter riminese che offrono un interessante affresco della Riviera (ingresso libero).

Nel week-end del 16 e 17 settembre torna in centro storico, l’edizione autunnale di Giardini d’Autore, l’evento dedicato al vivaismo, al design e al bello in generale. Un omaggio alla terra, ai colori, al paesaggio e all’arte. Partendo da Castel Sismondo, cuore della manifestazione, coinvolgerà tutta l’area circostante: il Bosco dei Nomi, la Piazza dei Sogni, l’Arena Francesca da Rimini fino al giardino del PART, area verde del museo di arte moderna e contemporanea di Rimini. Due giorni immersi tra collezioni botaniche, natura, design, arte, artigianato, sapori e frutti che la terra regala.

Già da venerdì 15 e fino a domenica 17 settembre, a Rimini, tra piazzale Fellini e il centro storico, si potranno ammirare le auto storiche, che ogni anno a settembre partecipano al Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità riservata alle vetture d’epoca, mentre negli stessi giorni al Palacongressi di Rimini, si svolge Sintonie Audio Video Expo, la manifestazione dedicata al mondo dell’High End e dell’Hi-Fi audio e video, con prestigiosi espositori nazionali ed internazionali.

Avvicinandoci alla fine della stagione balneare, domenica 17 settembre Rimini festeggia la fine dell’estate e ringrazia turisti ed operatori con un’iniziativa aperta a tutti al Porto di Rimini, in Piazzale Boscovich, simbolo del turismo riminese: “Rimini in Festa Ringrazia”. La manifestazione, totalmente gratuita, nata da un’idea del Vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi e organizzata dagli operatori turistici riminesi, prevede una dimostrazione dell’antica tradizione della Pesca alla Tratta, sulla spiaggia libera di fianco al Porto, degustazioni gratuite di cibo locale e tanta musica.

Al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, giovedì 14 settembre si esibisce Gloria Turrini, una personalità carismatica e dirompente con una voce black da contralto a cui artisti del calibro di Andrea Mingardi, Max Gazzé, Giuliano Palma, Andy J. Forest e Jackie Allen si sono rivolti nel corso della loro carriera. Domenica 17 settembre è la volta, invece, di Giuseppe Novelli, medico di professione e cantautore per devozione, espressione del cantautorato D.O.C. dove i testi, come da tradizione, sono il fulcro delle canzoni.

Fino al 1° ottobre si alternano anche gli appuntamenti de ‘Le città visibili’, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua undicesima edizione con 19 proposte culturali e tanti artisti del calibro di Elio Germano, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Claudio Morganti e ancora Meg (99 Posse), Roberto Latini, Licia Lanera, Fanny&Alexander, Giogieness&Emma Nolde e molti altri.

Domenica 17 settembre torna la podistica Rimini-Verucchio, il tradizionale appuntamento sportivo agonistico denominato anche classica dei Castelli Malatestiani, mentre lunedì 18 si conclude la Rassegna Concerti d’estate 2023, organizzata dall’Associazione Filarmonica Banda Città di Rimini APS, con Sotto le stelle del jazz – A.B. Rimini Big Band in concerto alla Corte degli Agostiniani. Un concerto dedicato ai grandi classici del jazz e dello swing, grazie all’interpretazione della A.B. Rimini Big Band diretta dal M° Renzo Angelini.

Da non perdere le occasioni per scoprire la città con le visite guidate dei Musei comunali tra il Teatro Galli e la Rimini sotterranea, o quelle a cadenza settimanale di VisitRimini, passando dall’Aperitour felliniano dedicato al grande maestro del cinema Federico Fellini, che si tiene il sabato alle 18 con partenza dal Fellini Museum.

IN EVIDENZA

mercoledì 13 settembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

74° Sagra Musicale Malatestiana – Concerto sinfonico al Teatro Galli

Royal Philharmonic Orchestra

Torna a Rimini la Royal Philharmonic Orchestra, guidata dalla bacchetta di Vasily Petrenko per la Seconda Sinfonia di Sergej Rachmaninov e il Concerto per violino di Piotr Ilic Cajkovskij, affidato al riconosciuto talento di Julia Fischer.

In occasione del concerto il Bar del Grifone del Teatro Galli offre al pubblico la possibilità di gustare un aperitivo-cena prima di sedersi in sala. E’ necessario prenotare telefonicamente al nr. 345 255 0212 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 [email protected]

giovedì 14 settembre 2023

Rimini, Corte della Biblioteca Gambalunga

Istantanee su AI

In un’epoca in cui l’arte e la tecnologia si intrecciano, emergono domande affascinanti e sfide senza precedenti. Il talk “Istantanee su AI” promette di essere un’immersione profonda e stimolante nel cuore di queste questioni, guidata da due professionisti: Sergio Ramazzotti, fotografo, giornalista e scrittore, e Mirco Tangherlini, graphic designer e illustratore.

Questa conversazione vuole aiutare a scoprire come l’Intelligenza Artificiale sta modellando comunicazione, visioni ed emozioni nel mondo contemporaneo

Al termine del Talk, seguirà una piccola degustazione.

Ore 18.30. Ingresso libero. Info: www.poliarte.net/en/articolo.php?idNews=17125

da venerdì 15 a domenica 17 settembre 2023

piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

Gran Premio Nuvolari 33°edizione

Manifestazione internazionale di regolarità riservata alle vetture d’epoca.

Le auto storiche, provenienti da tutto il mondo, sono impegnate in un percorso di 1000 km attraverso i centri storici più suggestivi e come di consueto fanno tappa a Rimini dove sfilano in centro storico passando per Piazza Tre Martiri (a partire dalle ore 18.30 di sabato 16) e rimangono poi in mostra in piazzale Fellini.

Orario: venerdì 15 settembre: arrivo delle vetture in piazzale Fellini ore 21; sabato 16 settembre partenza ore 7 e arrivo ore 19; domenica 17 settembre: partenza da piazzale Fellini alle ore 7

Info: 0376 322003 [email protected]

da venerdì 15 a domenica 17 settembre 2023

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Sintonie Audio Video Expo

Manifestazione dedicata al mondo dell’High End e dell’Hi-Fi audio e video, nata 23 anni fa e che dal 2017 si svolge al Palacongressi di Rimini.

L’evento è cresciuto sia nella considerazione dei prestigiosi espositori nazionali ed internazionali, sia nell’interesse del pubblico. Propone ai visitatori sale d’ascolto, dimostrazioni di sistemi Hi-Fi, soluzioni Home Theater, TV, sound bar, proiettori, cuffie, spazi dedicati alle esposizioni statiche di elettroniche ma anche car audio, vinili, sistemi audio per il gaming e tanto altro dedicato ad appassionati all’ascolto del suono di altissima qualità.

Info: 0541 711500 (Palacongressi) – www.sintoniehifi.it

da sabato 16 a domenica 17 settembre 2023

Castel Sismondo, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Giardini d’Autore

Edizione autunnale dell’evento dedicato al vivaismo, al design e al bello in generale

La mostra di giardinaggio con i migliori vivaisti italiani torna a Rimini per l’edizione autunnale, colorando d’autunno il centro della città. Partendo da Castel Sismondo, cuore della manifestazione, fino ad arrivare a tutta l’area circostante: Il Bosco dei Nomi, La Piazza dei Sogni, l’Arena Francesca da Rimini fino al meraviglioso giardino del PART, area verde del nuovo museo di arte moderna e contemporanea di Rimini. Due giorni immersi tra collezioni botaniche, natura, design, arte, artigianato, sapori e frutti che la terra regala.

Orario: dalle 9.30 alle 19.30. Ingresso: 5 € – abbonamento weekend 2 giorni: 8 € – Speciale Circuito dell’Arte con biglietto unico per visitare anche i Musei 10 €. Gratuità: under 16.

Info: www.giardinidautore.net

domenica 17 settembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

74° Sagra Musicale Malatestiana – Percuotere la mente

Invisible Rainbows, Roberto Cacciapaglia pianoforte

Un’esperienza intima da condividere è la promessa di Invisible Rainbows, titolo del concerto che vede al pianoforte Roberto Cacciapaglia, insieme agli archi e una postazione elettronica, sul palco del Teatro Galli. Invisible Rainbows è il nome dell’ultimo album del compositore, uscito lo scorso 24 febbraio, di cui i tre singoli già in vetta alle classifiche UK, Italia e Cina, nel quale egli continua il suo lavoro di interazione emotiva, attraverso una ricerca sonora in cui convivono età classica, tradizione, avanguardie, contemporaneità, esplorando tutti i generi musicali per scoprirne l’essenza.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento. info: 0541 793811 [email protected]

domenica 17 settembre 2023

Portocanale, piazzale Boscovich – Rimini

Rimini in festa ringrazia

Pesca della tratta, musica, spettacoli, degustazioni

“Rimini in Festa Ringrazia” è una manifestazione gratuita, nata da un’idea del Vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi e organizzata dagli operatori turistici riminesi: una festa di ringraziamento per tutto il territorio, per tutti gli operatori del settore e per tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa estate Riminese.

L’evento “Rimini in Festa Ringrazia. Perché finita la stagione … se ne apre subito un’altra” inizia a partire dalle ore 17.00 con la dimostrazione dell’antica tradizione della Pesca alla Tratta, sulla spiaggia libera di fianco al Porto, organizzata grazie all’associazione “Rimini per Tutti” e che vedrà la partecipazione del Vescovo Nicolò e delle autorità.

A seguire dalle ore 19.00, sotto la ruota panoramica, la serata prosegue con degustazioni gratuite di cibo nostrano, come: vongole, piada, crostini, sardoni, bevande e vino dei colli riminesi. Ad accompagnare la magica atmosfera festosa di questa giornata la musica di “Musicadesnuda – Acoustic sound”. A concludere la giornata di festa, il saluto del Vescovo Nicolò.

Info: www.facebook.com/piacerespiaggiarimini/

domenica 17 settembre 2023

partenza da via Aida, 21 – Rimini, zona Padulli

40^ Rimini – Verucchio

24° Memorial F. Martignoni – 6° Memorial M. Martignoni – 5 Memorial G. Fabbri – 6° corsa per la vita

Torna il tradizionale appuntamento sportivo agonistico denominato anche classica dei Castelli Malatestiani, che si svolge sulla distanza di 21,5 Km.

Il giorno della gara è possibile iscriversi dalle ore 7.30 alle ore 8.30, per il ritiro dei pettorali.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.goldenclubrimini.it/rimini-verucchio-82211

Orario: partenza alle ore 9.00. Partecipazione su iscrizione a pagamento

lunedì 18 settembre 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Sotto le stelle del jazz – A.B. Rimini Big Band in concerto

Concerto della Filarmonica Città di Rimini alla Corte degli Agostiniani. Un concerto dedicato ai grandi classici del jazz e dello swing, grazie all’interpretazione della A.B. Rimini Big Band diretta dal M° Renzo Angelini.

I biglietti sono disponibili su: www.eventbrite.it a partire da lunedì 11 settembre alle ore 8.00. E’ possibile riservare fino ad un massimo di 4 ingressi per ogni prenotazione.

Ore 21.15 Ingresso libero, posti non numerati. Info: www.facebook.com/bandacittadirimini/

fino al 1° ottobre 2023

Sedi varie – Rimini

Le città visibili

Rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua undicesima edizione. La kermesse si svolge al Teatro degli Atti, al Lapidario del Museo della Città, all’ex cinema Astoria, allo Studio A e alle ex OGR di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini e il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura. Diciannove proposte culturali che si alternano tra teatro e musica accompagnando gli spettatori in un particolare percorso di riflessione sul contemporaneo, senza perdere di vista passato e futuro, attraverso chiavi di lettura differenti. Il festival, nato per riportare a nuova vita spazi urbani abbandonati, non perde la sua natura di contaminare la città di bellezza con proposte che preservano una spiccata attenzione nei confronti della qualità artistica. L’immagine di Marco Smacchia scelta per questa edizione mostra una conchiglia che conserva nel suo prezioso scrigno l’immensità dell’universo ancora tutto da scoprire. Programma completo su: www.lecittavisibili.com

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. I biglietti si possono acquistare su: www.lecittavisibili.com/prenotazione Per maggiori informazioni: [email protected] o consultare il sito di riferimento.

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

giovedì 14 settembre 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Gloria Turrini in concerto

Personalità carismatica e dirompente, voce black da contralto, Gloria sa trasportarci in territori musicali italiani e d’oltreoceano spaziando tra il Blues, il Soul, e tanto altro. Il suo talento emerge dal primo ascolto, e non è un caso che anche artisti del calibro di Andrea Mingardi, Max Gazzé, Giuliano Palma, Andy J. Forest e Jackie Allen si siano rivolti a lei nella loro carriera.

Ore 21. Ingresso: consumazione a listino, con supplemento per lo spettacolo di 4 € sulla prima ordinazione. Info: 327 4115353 (per informazioni e prenotazioni con whatsapp) Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini?locale=it_IT

da giovedì 14 a domenica 17 settembre 2023

Rimini, Cinema Tiberio, viale Tiberio 16

“Il sapore della felicità” con Gérard Depardieu

In prima visione, il film Il sapore della felicità di Slony Sow, con Gérard Depardieu, Kyozo Nagatsuka, Pierre Richard, Rod Paradot e Sandrine Bonnaire.

Proiezioni: alle ore 21, sabato 16 settembre anche alle ore 17, la proiezione di domenica 17 settembre è in versione originale francese con sottotitoli in italiano, biglietto unico € 3,50

biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it

Info: 328.2571483 www.cinematiberio.it

Sabato 16 settembre 2023

Rimini, Teatro Galli

Parole per la Musica

Conversazione a cura di Giovanni Bietti

Lo spartito del mondo. Lo sguardo multiculturale dei grandi compositori.

Ore 21. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, senza prenotazione

Info: tel. 0541.704296

Domenica 17 settembre 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Giuseppe Novelli in concerto

Marchigiano di nascita e romagnolo d’adozione, Giuseppe Novelli è medico chirurgo e cantautore per devozione. Il suo è un cantautorato D.O.C. dove i testi, come da tradizione, sono il fulcro delle canzoni. Una voce che emoziona e trasporta fin dalla prima nota. Ha esordito nel 2010, nel 2012 è uscito “Aberdeen”, e il suo terzo lavoro, dal titolo “Alti e colorati”, è stato pubblicato nel 2019 e l’ha portato a vincere il Concorso Biella Music Video Festival. Nel suo curriculum artistico ha anche una partecipazione alla 33° edizione di Sanremo Rock. Il 13 gennaio del 2023 è uscito con un nuovo brano “Cerca un senso”, nato durante il periodo di lockdown.

Ore 20. Ingresso: consumazione a listino, con supplemento per lo spettacolo di 3 € sulla prima ordinazione. Info: 327 4115353 (per informazioni e prenotazioni con whatsapp)

www.facebook.com/parcodegliartistirimini?locale=it_IT

Domenica 17 settembre 2023

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare. Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia e con il cuore.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00. Ingresso libero. Info: 340 3031200 [email protected]

dal lunedì al giovedì dall’11 settembre al 2 novembre 2023

Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo – outdoor movement

Fluxo è una “palestra” che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all’aria aperta. Dopo gli appuntamenti estivi, tornano le lezioni della pausa pranzo, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, che offrono una ampia scelta di attività coprendo vari livelli di intensità. I partecipanti possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.

Orario: dalle 13.30 alle 14.30 Ingresso a pagamento www.fluxomovement.it

Fino al 27 settembre 2023

Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A – Rimini marina centro

Walk on the beach

Camminata guidata di circa un’ora sulla spiaggia. Un’attività adatta a tutti quelli che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia, senza limiti d’età. L’attività è proposta tutti i mercoledì dalle ore 19.15 e la domenica dalle ore 8.00 ed è condotta dalla personal trainer Elen Souza.

A pagamento. Info: 348 0981594 www.facebook.com/elensouzapersonaltrainer/

MOSTRE

dal 14 settembre al 15 ottobre 2023

Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

DesAIgn. Progettare con l’intelligenza artificiale

Una mostra che trascende i limiti convenzionali, per immergersi in un universo in cui forme e colori prendono vita attraverso la sinergia straordinaria tra uomo e intelligenza artificiale, esplorando un dominio dove l’arte e la tecnologia danzano in un abbraccio senza precedenti.

“DesAIgn” non è solo una mostra, ma un’esperienza sensoriale, unica, realizzata da Poliarte in collaborazione con Mirco Tangherlini, graphic designer e illustratore, artista, le cui opere rimarranno esposte al Museo Fellini, Palazzo del Fulgor, per un mese.

Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Chiuso lunedì non festivi

Info: www.poliarte.net/en/articolo.php?idNews=17125

Fino a sabato 30 settembre 2023

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Time out: gioco fermo

Mostra nell’ambito del Festival della Cultura Sportiva, realizzata da Matteo Marchi e Cristiano Ragab grazie alle fotografie messe a disposizione dall’associazione Rimini Sparita.

Orario: lunedì-venerdì 8-19; sabato 8-13; domenica e festivi chiuso. Ingresso libero

Info: 0541 704486 bibliotecagambalunga.it

fino al 24 settembre 2023

Fellini Museum, Castel Sismondo, Ala di Isotta, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Rimini revisited. Oltre il mare

Rimini e Savignano sul Rubicone: le due case di Marco Pesaresi aperte, insieme, per rivivere il viaggio per immagini della riviera attraverso lo sguardo profondo e poetico di Marco. La mostra è a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, realizzata dai due Comuni, con SI FEST, Fototeca Marco Pesaresi e Fellini Museum Rimini.

A vent’anni dalla mostra “Rimini”, che il reporter dedicò alla sua città e che fu allestita postuma nel 2003, la presente esposizione ripropone il lavoro del fotografo riminese: una serie di scatti, stranian, bianchi e neri, diventati simbolo di un certo modo di percepire e immaginare la riviera.

Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it