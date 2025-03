Rimini. Proseguono i lavori per il parcheggio interrato “Tripoli” di Piazza Marvelli

In questi giorni è stato approvato, da parte della Giunta, il progetto esecutivo dei lavori, in riferimento alla cosiddetta “fase 2A”, ovvero la fase delle “palificate”, prevista per la realizzazione del parcheggio interrato “Tripoli” di Piazza Marvelli.

Un passo significativo con cui l’appaltatore, “Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa” di Bologna, ha ottenuto l’approvazione per l’avvio della seconda fase prevista dal progetto esecutivo per l’importante opera prevista in Piazza Marvelli, destinata a servire il Parco del Mare. Un intervento che prevede la realizzazione di un parcheggio interrato su due piani.

Questa fase del progetto, denominata “Fase 2A – Palificate”, prevede in particolare la realizzazione dei pali-pilastri di fondazione del parcheggio. Avrà una durata complessiva di 40 giorni e includerà lavori dettagliati come gli scavi, la realizzazione dei cordoli guida e dei pali di fondazione, che avranno un diametro di 80 cm.

Un intervento che adesso è possibile realizzare grazie al completamento del lavoro dei cordoli guida propedeutici alla realizzazione del diaframma, ovvero quello che di fatto rappresenta lo scheletro del parcheggio. Operazione conclusa da diverse settimane, per la quale adesso, dopo la fase delle palificate, si potrà dare inizio alle operazioni di scavo.

Come noto, l’intervento di riqualificazione urbana del parcheggio interrato “Tripoli” si propone di unire le esigenze di accessibilità al design e alla valorizzazione dell’ambiente naturale in cui si colloca, trasformando uno spiazzo in un’iconica porta di accesso alla zona a mare della città. La nuova piazza, infatti, nascerà sul sedime del parcheggio interrato a servizio della marina riminese, che una volta completato consentirà di mettere a disposizione oltre 300 posti auto, in un parcheggio sviluppato su due livelli e un’ampia area dedicata alla sosta delle moto.

Sono infatti previsti oltre 220 stalli destinati a moto e scooter, realizzati sul piano stradale con un accesso al parcheggio che sarà garantito da rampe, il cui traffico sarà regolato da una nuova rotatoria che sarà realizzata all’incrocio tra via Tripoli e i viali delle Regine.

Comune di Rimini