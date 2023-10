Rimini. Pubblicata l’ordinanza di divieto vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine

In occasione dell’incontro calcistico valevole per la qualificazione “EURO 2024” fra le rappresentative delle nazionali di SAN MARINO e DANIMARCA, che si terrà il 17 ottobre 2023

E’ stata pubblicata l’ordinanza concernente il divieto per chiunque e in qualsiasi forma -compresi i distributori automatici -, di vendita da asporto di bevande incontenitori di vetro e lattine, nell’area a mare della linea ferroviaria Rimini- Ancona, compresa tra la viaDestra del Porto e via Pascoli/Piazzale Benedetto Croce (comprese), dalle ore 14.00 di lunedì 16 ottobre2023 sino alle ore 7.00 a.m. di mercoledì 18 ottobre 2023 (leggi l’ordinanza a questo LINK).

