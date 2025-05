Rimini. Pubblicate le linee guida per l’apertura dei chioschi in riva al mare

Sono state pubblicate le linee guida da seguire per l’apertura dei chiringuitos sulla spiaggia di Rimini. Con determina dirigenziale è stata adottata la Check list 2025 che indica in modo puntuale le modalità di realizzazione della struttura dei chioschi in riva al mare e quali sono le attività consentite per la prossima estate per quanto riguarda le manifestazioni di pubblico spettacolo e l’intrattenimento musicale.

Regole che hanno l’obiettivo di mantenere in equilibrio l’offerta di divertimento e di svago con le caratteristiche di un luogo particolare come la spiaggia. Di fatto sono state mantenute le regole adottate gli anni scorsi: la somministrazione nei chioschi sul mare potrà avvenire tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 24,00; la musica di sottofondo, ovvero musica d’ascolto e di intrattenimento a volume moderato, è consentita fino a mezzanotte, fatta eccezione per le fasce orarie tra le 7 e le 9 del mattino e tra le 13 e le 16 durante la quali la musica dovrà cessare.

Per quanto riguarda invece l’intrattenimento musicale, i deejay, i concerti, gli spettacoli con animazione, sono consentiti per un massimo di 64 serate durante l’estate, tra le ore 18,30 e le 23,30. Per due serate nel corso della stagione estiva, oltre a quelle della Notte rosa e di Ferragosto, è possibile andare oltre le 23,30 e arrivare al massimo fino all’1,00 del giorno successivo, consentendo la somministrazione di alimenti e bevande sino alle ore 1.00. A queste due serate consentite, si aggiungono le giornate dedicate alla Notte Rosa (venerdì e sabato) e quella di Ferragosto (la notte compresa tra il 14 e il 15 agosto) in occasione delle quali si potranno organizzare eventi e manifestazioni secondo gli orari consentiti dalle disposizioni che verranno previste per quelle serate e allo stesso modo la somministrazione di alimenti e bevande dovrà seguire gli orari previsti.

Anche per quanto riguarda la struttura temporanea che dal 2012 i pubblici esercizi esistenti e con regolare concessione di chiosco/bar sulla spiaggia, in collaborazione con i concessionari di stabilimento balneare, possono installare sull’arenile per somministrare alimenti e bevande nonché organizzare aperitivi e manifestazioni di pubblico spettacolo, sono state confermate le disposizioni degli anni precedenti: la superfice massima consentita prevede che il banco adibito alla somministrazione possa avere un ingombro massimo di 20 metri quadrati con ombrellone di copertura della stessa superficie massima.

Comune di Rimini