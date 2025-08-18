Rimini, pusher 23enne arrestato: cocaina nascosta tra i cespugli e in auto

La Polizia ha fermato sabato sera un 23enne di origine albanese sorpreso a spacciare nella zona di San Martino Monte L’Abate, a Rimini. Da alcuni giorni i residenti di via Ca’ Sabbioni avevano notato movimenti sospetti del giovane, che più volte era stato visto aggirarsi tra i cespugli.

Gli agenti, appostati in zona, hanno colto il 23enne mentre nascondeva dei barattoli contenenti cocaina. La successiva perquisizione dell’auto ha permesso di recuperare altri 22 grammi di droga.

Il giovane, con precedenti penali e diniego del permesso di soggiorno, è stato arrestato e comparirà oggi in tribunale per la direttissima.