Rimini, quattro uffici postali della Provincia diventano “smart”: meno consumi e più comfort con il progetto di Poste Italiane

Efficienza energetica, sostenibilità e tecnologia al servizio dei cittadini: è questo il cuore del progetto “Smart Building” avviato da Poste Italiane in quattro uffici postali della provincia. Le sedi di Pennabilli, Misano Adriatico, Verucchio e Sant’Agata Feltria sono ora dotate di un sistema intelligente di monitoraggio e gestione degli impianti che promette di ridurre sensibilmente i consumi e migliorare l’ambiente di lavoro.

Grazie a sensori, attuatori e dispositivi smart, il sistema è in grado di regolare in autonomia illuminazione, riscaldamento e raffreddamento sulla base delle reali condizioni ambientali. L’obiettivo: abbattere gli sprechi energetici e garantire un comfort ottimale per utenti e dipendenti. Le stime parlano di un risparmio medio del 15% sull’energia elettrica e del 10% sul gas, oltre a una diminuzione delle emissioni nocive.

Un altro punto di forza del progetto è la possibilità di gestione da remoto degli impianti, aspetto che incide positivamente anche sulla manutenzione e sulla tempestività degli interventi tecnici.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio, già avviato con il “Progetto Led”, che ha visto la sostituzione delle lampade fluorescenti con luci a LED, portando a una riduzione del 50% dei consumi elettrici per l’illuminazione. Ora, con “Smart Building”, Poste Italiane punta a estendere questa trasformazione digitale a tutta la rete postale riminese, in linea con l’impegno aziendale per una transizione ecologica sostenibile e capillare.