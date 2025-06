Rimini. Quinta Edizione di “Biglietti agli Amici”

BIGLIETTI AGLI AMICI

Racconti, suoni e voci

da martedì 17 a giovedì 19 giugno dalle 20.00

Piazza sull’Acqua, Ponte di Tiberio, Rimini

(in caso di maltempo Teatro Galli)

ingresso gratuito

Annie Cohen-Solal, Francesco Costa, Damiano e Fabio D’Innocenzo,

Niccolò Fabi, Ginevra, Michela Giraud, Stefano Massini, Stefano Nazzi,

Alcide Pierantozzi, Veronica Raimo, Tlon.

Biglietti agli amici torna per la sua quinta edizione alla Piazza sull’Acqua, accanto al Ponte di Tiberio.

Tre giornate dedicate alla scrittura, alla parola e alla condivisione, con un programma di incontri, letture e musica dal vivo.

Una contaminazione tra linguaggi e arti diverse: letteratura, musica, giornalismo, cinema, filosofia, arti visive si incontreranno per dare vita a nuove forme di racconto.

Anche quest’anno saliranno sul palco autori, autrici, musicisti con voci diverse e sguardi sul contemporaneo.

Ospiti di questa edizione: Annie Cohen-Solal, Francesco Costa, Damiano e Fabio D’Innocenzo, Niccolò Fabi, Ginevra, Michela Giraud, Stefano Massini, Stefano Nazzi, Alcide Pierantozzi, Veronica Raimo, Tlon.

A firmare la direzione artistica come sempre lo scrittore Marco Missiroli.

“Biglietti a gli amici”, che sin dal nome del festival vuole essere un omaggio a Pier Vittorio Tondelli, a quarant’anni dall’uscita di ‘Rimini’ propone un incontro dedicato all’immaginario dello scrittore di Correggio con Enrico Brizzi e l’attrice Tamara Balducci.

L’ingresso è gratuito e gli appuntamenti si svolgeranno in un’atmosfera serale accogliente e partecipata.

In caso di pioggia tutti gli incontri si terranno al Teatro Galli.

Di seguito il programma nel dettaglio:

MARTEDÌ 17 GIUGNO

Ore 12.00-17.00 – Cinema Fulgor

“Dostoevskij”

Proiezione della serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai Fratelli D’Innocenzo

Al Cinema Fulgor verrà proiettata integralmente la serie Sky Original Dostoevskij dei Fratelli D’Innocenzo. La maratona dei sei episodi offre un’esperienza cinematografica intensa e visivamente potente.

Ore 20.00 – Piazza sull’Acqua

“La voce di Pier Vittorio Tondelli” Racconti e ricordi di Enrico Brizzi

Letture di Tamara Balducci

A settant’anni dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli e a quarant’anni dalla pubblicazione di Rimini, Biglietti agli amici dedica un incontro speciale all’autore che ha ispirato il nome e lo spirito del festival. Scrittore culto, irregolare, generazionale e ancora sorprendentemente contemporaneo, Tondelli ha dato spazio alla fragilità, al desiderio, alla giovinezza inquieta. Lo scrittore Enrico Brizzi ne ripercorre l’impatto attraverso un intervento narrativo e personale e l’attrice Tamara Balducci leggerà delle pagine tratte dalle sue opere.

Ore 21.00 – Piazza sull’Acqua

“I mondi e le visioni dei Fratelli D’Innocenzo”

Incontro con i Fratelli D’Innocenzo

Modera Marco Missiroli

Damiano e Fabio D’Innocenzo sono tra gli autori più originali del cinema italiano contemporaneo. Con film come La terra dell’abbastanza, Favolacce e America Latina, e con la recentissima serie Dostoevskij, hanno creato un immaginario forte, disturbante, poetico. Autodidatti e poliedrici, i D’Innocenzo costruiscono i loro mondi con una cura maniacale per la scrittura, la composizione dell’inquadratura, il suono. A Rimini si raccontano a Marco Missiroli attraverso cinema, serie e scrittura (come nel loro libro Indizi), aprendo uno squarcio su come nasce – e si custodisce – una visione.

Ore 22.00 – Piazza sull’Acqua

“La verità fa ridere”

Michela Giraud si racconta a Giada Arena

Michela Giraud – una delle voci più irriverenti e amate della comicità italiana – ripercorre la sua carriera tra teatro, televisione e stand-up. Un viaggio ironico e toccante nel mondo dello spettacolo, in cui si parlerà di come si costruisce una voce autentica nel panorama dell’intrattenimento, del ruolo delle donne nella comicità, delle sfide personali e professionali e della libertà di essere se stessi. Con lei l’autrice e podcaster Giada Arena.

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO

Ore 20.00

“Femina: la voce che si fa corpo”

Live acustico di Ginevra

Ginevra è una delle voci più raffinate del cantautorato alternativo italiano. Con il suo nuovo album Femina, esplora identità, corpo e desiderio attraverso sonorità intime e testi poetici. L’album è un manifesto personale e generazionale, un viaggio musicale che racconta la complessità dell’essere donna oggi. A Rimini porterà una versione acustica, tra elettricità trattenuta e confessione emotiva.

Ore 21.00 – Piazza sull’Acqua

“Sabbie e sbilanci: crescere in disequilibrio”

Incontro con Veronica Raimo e Alcide Pierantozzi

Modera Sabina Minardi

Due scrittori, due libri, due visioni del mondo. Veronica Raimo torna con Sabbie mobili (Rizzoli), racconto sulla famiglia e le sue disfunzioni, tra ironia feroce e introspezione tagliente. Alcide Pierantozzi con Lo sbilico (Einaudi) racconta una mente che deraglia e cerca equilibrio, in una scrittura visionaria e lirica. Insieme danno voce all’inadeguatezza e alla bellezza del sentirsi fuori asse.

Ore 22.00 – Piazza sull’Acqua

“I fatti, le voci, il tempo”

Incontro con Francesco Costa e Stefano Nazzi

Modera Marco Missiroli

Francesco Costa, direttore de Il Post, è tra i giornalisti più ascoltati e letti del Paese, per anni ha condotto il podcast Morning ed è autore del podcast Wilson e di saggi sul declino e la complessità degli Stati Uniti contemporanei. Stefano Nazzi, giornalista de Il Post, è autore del popolarissimo podcast Indagini, che affronta grandi casi di cronaca nera con rigore narrativo e profonda empatia. Un incontro che unisce due voci autorevoli del giornalismo narrativo italiano, per riflettere su informazione, giustizia e l’urgenza di raccontare il nostro tempo.

GIOVEDÌ 19 GIUGNO

Ore 17.30 – Cinema Fulgor

“Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta”

Proiezione del documentario su Fabi, Silvestri e Gazzè Un documentario che racconta l’amicizia e il percorso condiviso di tre cantautori che hanno segnato un’epoca. Un racconto di musica, tempo, cammino.

Ore 20.00 – Piazza sull’Acqua

“Picasso lo straniero: arte, potere e appartenenza”

Lectio di Annie Cohen-Solal

La storica dell’arte Annie Cohen-Solal ci conduce nella vita di Picasso come straniero in Francia e dal 1937 rifugiato politico: un racconto potente sulla forza dell’arte e sul pregiudizio, sulla libertà e sul senso di appartenenza. La lectio prende spunto dal suo libro Picasso. Una vita da straniero (Marsilio) e dalla mostra Picasso lo straniero fino al 29 giugno a Palazzo Cipolla a Roma.

Ore 21.00 – Piazza sull’Acqua

“Donald: anatomia di un’epoca”

Stefano Massini in dialogo con Serena Danna

Stefano Massini, narratore e drammaturgo tra i più riconosciuti a livello internazionale, presenta Donald (Einaudi), romanzo che attraversa la figura di Donald Trump per indagarne la costruzione simbolica. Non solo un ritratto, ma un racconto sul linguaggio del potere, sull’immaginario politico e sulla fragilità della democrazia. In dialogo con la giornalista e vicedirettrice di Open Serena Danna, una riflessione sul presente tra realtà, rappresentazione e storytelling.

Ore 22.00 – Piazza sull’Acqua

“La voce e il senso”

Niccolò Fabi con Maura Gancitano e Andrea Colamedici (Tlon)

Niccolò Fabi, una delle voci più sensibili e coerenti della musica italiana, incontra i filosofi e divulgatori Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori del progetto culturale Tlon. Un dialogo che intreccia pensiero, musica e vita, a partire dai temi più cari al cantautore: la perdita, il tempo, la trasformazione, la responsabilità individuale. Un incontro per riflettere sul ruolo della voce – artistica e civile – come strumento di ascolto, di relazione, di cura.

In caso di pioggia tutti gli incontri si terranno al Teatro Amintore Galli di Rimini.