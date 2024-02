Rimini. Rapina un turista al distributore delle sigarette, incastrato da una banconota strappata e arrestato

Incriminato per un piccolo dettaglio un giovane di 26 anni proveniente dal Mali. Nella notte tra lunedì e martedì, ha rapinato un cliente di un hotel situato in viale Faenza a Miramare, nel momento in cui questi si era recato a un distributore automatico di sigarette nelle vicinanze intorno alle 2 di notte. L’individuo straniero, con un permesso di soggiorno in regola fino a giugno, si è avvicinato all’uomo chiedendo qualche spicciolo. Dopo aver ricevuto tre euro, ha insistito per ottenere ulteriori monetine e quel momento ha notato il turista con in mano 50 euro. Immediatamente gli ha strappato i soldi di mano, poi lo ha spintonato ed è fuggito via.

L’uomo ha chiamato il 112 per segnalare il furto in modo molto dettagliato. Una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Miramare recatasi sul posto, ha riconosciuto e fermato il rapinatore. L’individuo aveva ancora con sé i 50 euro sottratti al turista, riconoscibili grazie ad uno strappo situato in un angolo.

L’autore della rapina è stato portato in caserma, dove è stato riconosciuto dalla vittima e arrestato. Questa mattina si è presentato in tribunale per affrontare il giudizio. Il suo avvocato, Guido Caparrini, ha richiesto una proroga per la difesa. In attesa del processo, che si svolgerà il prossimo 27 febbraio, il giudice ha deciso di rilasciare l’uomo maliano senza imposizioni restrittive.